駐加拿大代表及友邦投書 籲支持台灣參與國際組織

聯合國大會正在舉行，加拿大「國會山莊時報」（The Hill Times）今天刊出駐加拿大代表曾厚仁與友邦聖克里斯多福及尼維斯駐加高級專員貝瑞吉的文章，說明聯合國大會第2758號決議的真諦，呼籲加拿大及其他民主國家持續支持台灣有意義地參與國際組織與活動。

這篇文章名為「重建對聯合國的信任，從台灣開始」（Restoring trust in the United Nations begins withTaiwan），曾厚仁與聖克里斯多福及尼維斯駐加高級專員貝瑞吉（Samuel Alharjai Berridge）共同認為，對加拿大以及其他中小型民主國家而言，以規則為基礎的國際秩序是維護和平、主權與經濟繁榮的重要保障。然而，包括和平解決爭端及禁止以武力威脅或使用武力等「聯合國憲章」原則，目前正面臨壓力。

在大英國協內，高級專員指成員國間互派的最高外交使節，職能等同大使。

文章提到，中國試圖改變台海現狀，而台灣海峽不僅涉及區域安全，也與全球經濟密切相關。

曾厚仁和貝瑞吉表示，加拿大已透過「印太戰略」及與七大工業國集團（G7）夥伴的相關聲明，強調維持台灣海峽和平與穩定的重要性，並反對以武力或脅迫單方面改變現狀。加拿大支持台灣參與適當的國際組織，主要涉及嚇阻、對話以及國際法的一致適用，而非尋求與中國對抗。

文章並說明聯合國大會第2758號決議處理的是「中國在聯合國的代表權」問題。決議本身並未提及台灣，也沒有決定台灣的政治地位，更沒有授權中華人民共和國代表台灣人民，但北京故意將第2758號決議與所謂的「一中原則」混為一談，以此來脅迫並打壓台灣。

投書強調，要恢復多邊機構的信任度，就必須拒絕這類政治性解讀。一個允許單一威權政府決定2300萬人是否能在國際體系中發聲的聯合國，和自身所強調的普遍性與包容性原則不符。

文章同時指出，排除台灣也讓聯合國會員國付出代價。因為台灣在半導體、人工智慧及先進製造等領域具有重要地位，並在公共衛生、防災及永續發展方面與國際夥伴保持合作，各界都看得到台灣的貢獻。一個國家對國際社會的貢獻，不應由人口或國土大小決定，也不應因較強大鄰國的壓力而失去發聲機會。

曾厚仁和貝瑞吉強調，台灣並非要求國際社會給予特殊待遇，而是希望能夠「有意義地參與」聯合國體系，讓台灣人民能夠參與影響自身的決策，同時向世界分享台灣累積的專業與經驗。

文章最後呼籲加拿大及其他民主夥伴繼續釐清聯合國第2758號決議的內容與界限，抵制對該決議的濫用，因為自由世界需要具公信力的國際機構，而這些機構需要有意願且有能力的夥伴。納入台灣將能強化集體安全、經濟韌性以及對恪守規則秩序的信心，如果聯合國真切希望重建信任並「不讓任何人掉隊」，台灣正是最佳的起點。