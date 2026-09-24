川習會ing 卓榮泰：政府全程關注、全力因應

中國大陸國家主席習近平抵達美國華府，展開國是訪問。行政院長卓榮泰表示，關於現在正在進行的重要會面，對於未來國際情勢、兩岸外交處境都有極大關注，政府會全程關注、全力因應。行政院發言人李慧芝強調，美國多次重申對台堅定、明確的支持立場，對於美國長期對台灣支持，台灣都表達感謝。

習近平抵達華府，將與美國總統川普在白宮舉行會談。美國國務卿魯比歐在川習會前提到，任何一筆對外軍售都需考量美國自身國防需求等許多因素，目前在進行評估權衡的流程；令外界擔憂，川普尚未正式批准的對台軍售可能再次延後。

行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會轉述，卓榮泰指出，關於現在正在進行的重要會面，對於未來國際情勢、兩岸外交處境都有極大關注。在面臨國際情勢發展過程當中，政府會全程關注、全力因應。

卓榮泰說，台灣在高科技以及經濟產業方面備受世界信賴與肯定之際，台灣跟世界各國一定會維持更好的關係，台灣也有能力成為民主友盟國家最信賴的夥伴；政府對未來深具信心，請大家共同支持政府、一起發揮國家最大力量。

媒體追問，美方是否已在川習會之前對我方進行簡報？李慧芝說，對於美中高層會面，政府團隊持續關注，對於所有助於穩定區域情勢、管理威權擴張可能風險，政府都是正面看待，也持續與美方各層面共同合作，保持密切聯繫、即時掌握相關狀況。

她強調，美國多次重申對台堅定、明確的支持立場，對於美國長期以來在各層面對台灣支持，台灣都表達感謝。

媒體也關切，川習會若觸及美中關稅、供應鏈重組等相關協議，我方對台灣的出口、半導體供應的影響有何評估？是否影響台灣談判籌碼及優惠條件？

李慧芝表示，台美雙方已簽訂對等貿易協定（ART）以及投資備忘錄（MOU），屬於已經跟美國達成協議的國家之一，那台灣與美國持續保持密切溝通，也會全力鞏固台灣產業跟國家利益。

李慧芝說，台灣已建構強韌的半導體跟高科技供應鏈，也持續深化與美方的合作及雙方在供應鏈的互補性。她強調，台灣的人工智慧（AI）跟半導體的國際趨勢還有需求依然強勁，也持續帶動台灣相關產業以及上下游供應鏈，政府將持續協助廠商的佈局，確保出口及產業競爭優勢，也會密切關注川習會的各項進度。

國防部方面表示，維護印太安全與穩定，為民主自由國家共同理念，美國政府與國會均密集表達支持台灣強化自我防衛力量之決心。國防部將持續與美國防部保持密切協調聯繫，推動對台軍售按計畫執行。