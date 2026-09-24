金華國中營養午餐風波延燒 鍾沛君實地試吃反駁「集體食物中毒」說

台北市金華國中營養午餐食安爭議持續延燒。民進黨台北市議員簡舒培日前接獲家長反映，指9月4日學生與老師食用營養午餐後，疑似有多個班級及導師室出現腹瀉、嘔吐等症狀，並質疑校方及教育局處理方式。

對此，台北市教育局與金華國中均否認校內發生集體食物中毒，教育局表示，實際掌握情況為1名學生反映腹瀉，同班另有2名學生身體不適，但症狀不同，其他班級師生並無相關反映。

國民黨台北市議員鍾沛君今（24）日下午在臉書發文，表示自己前往金華國中用餐，除替蒙受不白之冤的家長和校方加油，也好奇「辦了這麼多年的營養午餐，一免費就不美味了嗎？」希望實際了解學校營養午餐的供餐及把關流程。

鍾沛君指出，她到校時看到家長會試吃委員進行餐點檢視，包括目視餐點、測量鹹度與甜度、分組試吃不同供餐業者餐點，並實地了解各班用餐情況、廚餘回收及重量紀錄，最後還會撰寫試吃報告提供業者參考，「金華孩子每天吃的營養午餐，到校後得『過關斬將』」。

她表示，當天餐點包括日式鮮菇炊飯、蒲燒鯛魚、馬鈴薯燉肉、炒高麗菜、炒小白菜及香菇雞湯。依她貼文所示，當日全校平均每人廚餘約84.5公克，低於她所稱的每人150公克上限，營養之外，顯然也合孩子們的胃口。

鍾沛君也引用教育局及校方說法指出，9月4日約有近1300人食用同一套餐點，但直到9月11日才有1名學生反映曾於9月4日出現腹瀉，同班另有2名學生身體不適且症狀不同，其他班級師生則並未出現相關反映。教育局因此認為並非集體食物中毒。

至於午餐留樣問題，教育局24日進一步表示，學校均依相關規定完成餐食留樣，但超過期限後的處理，不等於樣本消失；並否認「教育局要求學校被動處理」及「暫不處理」等說法。金華國中也表示，校方針對採樣、通報等程序均依規定辦理，並沒有所謂教育局要求「被動處理」學生食安事件。

鍾沛君質疑，金華國中對於此事知無不言言無不盡，簡舒培為何不問？並進一步批評台北市長參選人沈伯洋加碼參戰針對事件發言。她認為，相關爭議應以事實及證據為依據，「不經查察胡亂爆料是笨，知道事實不道歉、不刪文，叫又笨又壞。」

台北市長蔣萬安24日受訪時則表示，任何指控都必須有所本，並稱教育局已對外說明相關情況。