快訊

疑口角衝突！新北16歲高中生頸部遭利刃刺傷 命危送醫與死神拔河

川習會施壓軍售？ 陸國防部：美應恪守「八一七公報」停止對台售武

台壽爆5年內控黑洞…員工挪用1600萬元 金管會重罰960萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

金華國中營養午餐風波延燒 鍾沛君實地試吃反駁「集體食物中毒」說

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨台北市議員鍾沛君親自到北市金華國中試吃營養午餐。圖／擷自鍾沛君臉書
國民黨台北市議員鍾沛君親自到北市金華國中試吃營養午餐。圖／擷自鍾沛君臉書

台北市金華國中營養午餐食安爭議持續延燒。民進黨台北市議員簡舒培日前接獲家長反映，指9月4日學生與老師食用營養午餐後，疑似有多個班級及導師室出現腹瀉、嘔吐等症狀，並質疑校方及教育局處理方式。

對此，台北市教育局與金華國中均否認校內發生集體食物中毒，教育局表示，實際掌握情況為1名學生反映腹瀉，同班另有2名學生身體不適，但症狀不同，其他班級師生並無相關反映。

國民黨台北市議員鍾沛君今（24）日下午在臉書發文，表示自己前往金華國中用餐，除替蒙受不白之冤的家長和校方加油，也好奇「辦了這麼多年的營養午餐，一免費就不美味了嗎？」希望實際了解學校營養午餐的供餐及把關流程。

鍾沛君指出，她到校時看到家長會試吃委員進行餐點檢視，包括目視餐點、測量鹹度與甜度、分組試吃不同供餐業者餐點，並實地了解各班用餐情況、廚餘回收及重量紀錄，最後還會撰寫試吃報告提供業者參考，「金華孩子每天吃的營養午餐，到校後得『過關斬將』」。

她表示，當天餐點包括日式鮮菇炊飯、蒲燒鯛魚、馬鈴薯燉肉、炒高麗菜、炒小白菜及香菇雞湯。依她貼文所示，當日全校平均每人廚餘約84.5公克，低於她所稱的每人150公克上限，營養之外，顯然也合孩子們的胃口。

鍾沛君也引用教育局及校方說法指出，9月4日約有近1300人食用同一套餐點，但直到9月11日才有1名學生反映曾於9月4日出現腹瀉，同班另有2名學生身體不適且症狀不同，其他班級師生則並未出現相關反映。教育局因此認為並非集體食物中毒。

至於午餐留樣問題，教育局24日進一步表示，學校均依相關規定完成餐食留樣，但超過期限後的處理，不等於樣本消失；並否認「教育局要求學校被動處理」及「暫不處理」等說法。金華國中也表示，校方針對採樣、通報等程序均依規定辦理，並沒有所謂教育局要求「被動處理」學生食安事件。

鍾沛君質疑，金華國中對於此事知無不言言無不盡，簡舒培為何不問？並進一步批評台北市長參選人沈伯洋加碼參戰針對事件發言。她認為，相關爭議應以事實及證據為依據，「不經查察胡亂爆料是笨，知道事實不道歉、不刪文，叫又笨又壞。」

台北市長蔣萬安24日受訪時則表示，任何指控都必須有所本，並稱教育局已對外說明相關情況。

營養午餐 鍾沛君 食物中毒 簡舒培 食安 台北市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

成淵高中師生腹瀉！連大莊供餐建中等12校 吳欣岱：不能只擴大稽查

北市營養午餐網友看菜色戰翻 Cheap：連甜不辣都加入打蔣行列？

營養午餐這麼豪華？苗栗小學生每人1盒麝香葡萄 校方：非常態

臺北洲際酒店試住首波名單出爐 80位入住者30日起享一泊二食體驗

相關新聞

川習會ing 卓榮泰：政府全程關注、全力因應

中國大陸國家主席習近平抵達美國華府，展開國是訪問。行政院長卓榮泰表示，關於現在正在進行的重要會面，對於未來國際情勢、兩岸外交處境都有極大關注，政府會全程關注、全力因應。行政院發言人李慧芝強調，美國多次重申對台堅定、明確的支持立場，對於美國長期對台灣支持，台灣都表達感謝。

民進黨開除邱建富黨籍 他回嗆「6月早已退黨」：多此一舉

民進黨中評會昨天決議開除彰化縣長參選人邱建富黨籍。邱建富今天回應，自己早在今年6月初就已正式遞交退黨申請書，如今再被宣布「開除」，根本是多此一舉，也質疑民進黨此舉背後另有政治算計。

美民調對中觀感回升 翁履中：台灣需提早看懂風向 夠份量留在棋局

川習峰會今在白宮登場，芝加哥全球事務委員會最新民調顯示，美國人對中國大陸的觀感從2024年的低點回升，對威脅的感受下降，支持合作與接觸的人數則增加。訪美學者翁履中分析，這與美國總統川普在5月川習會後的政策訊號有同向變化，台灣應思考，如何讓美國社會理解，維持台海和平符合美國的經濟、科技與安全利益。

川習會登場 我方研判：陸邊打邊談恐要求軍售拖至耶誕節後

中國大陸國家主席習近平抵達美國國是訪問，川習會登場，據了解，我國安團隊研判習近平將推遲美國對台重大軍售，視為重要目標；由於今年底仍可能有另外兩次川習會，若陸方要求美台軍售拖延到耶誕節後，不令人意外。

川習會在即 外交部次長吳志中：持續溝通確保台美利益一致

川習會即將舉行，外界關注美國對台軍售等議題。外交部次長吳志中今天表示，國家利益將是川習會很重要的基調，外交部與駐美代表處...

金華國中營養午餐風波延燒 鍾沛君實地試吃反駁「集體食物中毒」說

台北市金華國中營養午餐食安爭議持續延燒。民進黨台北市議員簡舒培日前接獲家長反映，指9月4日學生與老師食用營養午餐後，疑似有多個班級及導師室出現腹瀉、嘔吐等症狀，並質疑校方及教育局處理方式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。