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澳洲議員：穩定和平為經濟支柱 民主合作確保共同利益

中央社／ 台北24日電

澳洲聯邦參議院副議長布羅克曼率議員團訪台，他接受中央社專訪表示，和平與穩定是確保經濟成長兩大支柱，這不僅是對台灣和澳洲而言，對全球皆是如此；面對中國對太平洋島國利誘威逼，他說，理念相近國家必須合作確保共同利益。

澳洲跨黨派國會議員團21日到26日訪問台灣，23日接受中央社專訪。團長、自由黨籍澳洲聯邦參議院副議長布羅克曼（Slade Brockman）7年前曾訪台，他說，「此行更像拜訪老朋友」；澳洲與台灣擁有長久經貿關係，此行要深化對台灣的瞭解，並開展新合作機會及共同應對新挑戰。

布羅克曼進一步指出，澳洲與台灣經濟互補，澳洲出口礦物、能源及農產品到台灣，而台灣則是出口高科技產品到澳洲，未來希望能進一步在關鍵礦物領域展開合作。

共同團長、工黨籍聯邦參議員陶林（RichardDowling）說，台灣提供澳洲精煉石油度過中東戰事引發的燃油危機，澳台有強健夥伴關係，樂見雙邊文化與價值相符。

影子基礎建設副部長、聯邦眾議員史莫爾（BenSmall）說，澳洲為台灣液態天然氣進口的大宗，而台灣也是澳洲第四大柴油進口國，讓澳洲持續運作，樂見供應鏈循環。

針對地緣政治變動下的經濟安全及能源安全，布羅克曼說，和平與穩定是確保經濟成長的兩大支柱，這不僅是對台灣和澳洲而言，對全球皆是如此。尤其印太區域有天然氣和柴油的雙向輸送，造就各方繁榮，區域內保持溝通至關重要。

史莫爾強調，航行自由是基本國際原則，也是全球數十年來的成長與繁榮基礎。澳洲是可信賴的能源供應國，全世界確保各國尊重航行自由至關重要，澳洲才能持續穩定出口天然氣到重要客戶，如台灣、日本、韓國等。

史莫爾提到，「和平靠實力」，台灣跟澳洲都顯著提高國防開支，各國夥伴秉持透明度提高國防開支至關重要，加上對話及民間、商貿連結，各方繁榮才會提升。

中國近年在太平洋島國利誘威逼，不僅索羅門群島與諾魯接連外交轉向中國，帛琉總統惠恕仁也多次揭露中方威脅。如何在太平洋築起民主防線，布羅克曼認為，要回到共享價值，理念相近國家必須合作，尤其是針對共同利益確保正面結果。

對於台灣已向澳方提出設立駐伯斯辦事處的提案。選區在西澳的史莫爾說，無法替澳洲政府發言，但經貿交流不應被過度政治化，他認為台灣在伯斯設處相當合理，尤其AI崛起時代，算力中心讓全球對能源的需求擴大，這對澳台雙方都有益。

選區同在西澳的布羅克曼說，就他理解，澳洲外交部正在評估台灣在伯斯設處的提案，此行也是要了解台灣方面的需求，將會把在台灣所知帶回澳洲。

展望澳台關係，陶林指出，希望從貨品進出口的關係，深化到資訊交換的關係，如今澳台都面臨假訊息挑戰，台灣的應對方式相當成熟，澳洲可借鑑台灣的網路韌性經驗；此外，希望能看到更多台灣的先進製造與加工業赴澳洲投資。

影子內閣秘書長、聯邦眾議員麥肯錫（ZoeMcKenzie）指出，台灣的公民教育和數位韌性是首屈一指。聯邦眾議員艾德瑞德（Mary Aldred）期望更多觀光互訪；史莫爾則打趣說，「希望有伯斯、台北直航班機」，日本成為西澳民眾主要旅遊目的地，台灣則有實際商機。

和平 澳洲 議員

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