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立院新會期政院優先法案破40案 中小微條例、育兒配套措施入列
立法院新會期即將開議，民進黨立法院黨團書記長范雲24日指出，行政院已準備好超過40案優先法案，核心目標就是「讓AI紅利全民共享」，範疇涵蓋「幫企業、撐家庭、增福利」三大面向。她呼籲立法院朝野能跨黨派合作，優先審議並通過這些福國利民的民生法案。
范雲說明優先法案三大面向，第一，幫企業：修正通過《中小微企業轉型升級發展條例》。以大手牽小手帶動模式，支持中小微企業在AI時代轉型升級。
第二，撐家庭：落實賴清德總統提出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項完整措施，給育兒家庭最大的支持。其中，正在立院黨團協商的《性別平等工作法》、《就業保險法》等草案，希望能儘速三讀。
第三，增福利：內容涵蓋老農津貼、國民年金、身心障礙者權益保障，以及防制兒少性剝削等法案，擴大照顧基層人民與社會弱勢。
范雲強調，這些法案無關政治對立，全都是實實在在「福國利民」的民生優先法案。民進黨團呼籲，希望立法院各黨派能以國人福祉為第一考量，攜手合作、加速推動，讓台灣的經濟與科技發展成果，真正由全民一同共享。
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