立院新會期政院優先法案破40案 中小微條例、育兒配套措施入列

賴清德總統昨天出席民進黨行動中常會，致詞時稱讚國民黨桃園市長張善政引發討論。民進黨桃園市議員黃瓊慧今在議會質詢指張2016年是無黨籍，現在是國民黨籍，質疑他行政是否能超脫藍綠；張善政表示，他如果變了一個人，或換了一個樣，把綠營意見全當耳邊風，賴總統昨天應該不會講那些話。

2026-09-24 14:45