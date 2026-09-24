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立院將開議 綠委籲在野支持政院「幫企業、撐家庭、增福利」優先法案

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團書記長范雲。聯合報系資料照
民進黨立院黨團書記長范雲。聯合報系資料照

立法院新會期即將開議，民進黨立院黨團書記長范雲今天表示，行政院已準備好超過40案優先法案，核心目標就是「讓 AI 紅利全民共享」，範疇涵蓋「幫企業、撐家庭、增福利」三大面向，她呼籲立法院朝野能跨黨派合作，優先審議並通過這些福國利民的民生法案。

范雲說明，優先法案三大面向，第一、幫企業修正通過「中小微企業轉型升級發展條例」，以大手牽小手帶動模式，支持中小微企業在AI時代轉型升級。

范雲指出，第二、撐家庭，落實賴總統提出的 「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項完整措施，給育兒家庭最大的支持。其中，正在立院黨團協商的「性別平等工作法」、「就業保險法」等草案，希望能盡速三讀。

范雲說，第三、增福利，內容涵蓋老農津貼、國民年金、身心障礙者權益保障，以及防制兒少性剝削等法案，擴大照顧基層人民與社會弱勢。

范雲表示，這些法案無關政治對立，全都是實實在在福國利民的民生優先法案。范雲呼籲，希望立法院各黨派能以國人福祉為第一考量，攜手合作、加速推動，讓台灣的經濟與科技發展成果，真正由全民一同共享。

在野 綠委 政院 范雲

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