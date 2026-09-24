獲賴清德稱讚 張善政：總統的話有弦外之音

賴清德總統昨天出席民進黨行動中常會，致詞時稱讚國民黨桃園市長張善政引發討論。民進黨桃園市議員黃瓊慧今在議會質詢指張2016年是無黨籍，現在是國民黨籍，質疑他行政是否能超脫藍綠；張善政表示，他如果變了一個人，或換了一個樣，把綠營意見全當耳邊風，賴總統昨天應該不會講那些話。

黃瓊慧肯定張善政以市民需求為優先，但也向張善政抱怨藍營議員凌濤和詹江村，指凌、詹2人時常在議場做政治攻防，甚至有政治性標籤化，也把全國性政治議題攻防帶進議場，質問「這些問題跟桃園市民有什麼關係」。

張善政表示，賴清德總統昨天發言有「弦外之音」，就他的解讀，「總統會稱讚我，就是因為我不分藍綠，只看事情，該做的做」，這些話不只是講給民進黨的人聽，也是講給全桃園的市民聽，總統希望這次選舉不要看到有顏色、做顏色性的攻防。

話鋒一轉，張善政也提到日前民進黨議員余信憲在議會替民進黨桃園市長黃世杰遞辯論邀請函、質疑張不敢辯論等情。張表示，他也不樂見這種事情，但換個角度看，議員要質詢什麼內容是議員的權利，他都尊重。

藍營桃園市議員黃敬平分析賴清德言論，指賴可能在向張善政釋放善意。他表示，相較其他已有鮮明基本盤與政治系統的藍營要角，張善政的技術官僚形象，也更容易被賴清德包裝成可以跨黨派合作的對象。再說得白一點，賴清德不像只是在替黃世杰站台，更像在對張善政招手「善哥，賴爸爸這邊」。

藍營議員凌濤則認為黃世杰可能踩了賴清德總統紅線。他表示，黃世杰卻在賴清德來桃園前夕，先跟前總統蔡英文到大溪喝茶，提前掠奪賴的風采，而賴三申五令由他親自提名的人選不能成為選戰破口，結果農水署力拱黃世杰還送雞蛋，讓賴進退失據，「可預見的是，桃園綠營眾小雞恐怕開始會與黃保持距離，以防影響自身選情」。