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民進黨開除邱建富黨籍 他回嗆「6月早已退黨」：多此一舉

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民進黨中評會昨天決議開除彰化縣長參選人邱建富黨籍；邱建富指出，自己早在今年6月初就已正式遞交退黨申請書，批民進黨多此一舉。圖／邱建富競選總部提供
民進黨中評會昨天決議開除彰化縣長參選人邱建富黨籍；邱建富指出，自己早在今年6月初就已正式遞交退黨申請書，批民進黨多此一舉。圖／邱建富競選總部提供

民進黨中評會昨天決議開除彰化縣長參選人邱建富黨籍。邱建富今天回應，自己早在今年6月初就已正式遞交退黨申請書，如今再被宣布「開除」，根本是多此一舉，也質疑民進黨此舉背後另有政治算計。

邱建富表示，退黨與除名最大的差別，在於未來重新入黨的資格，自己早已主動退黨，民進黨又透過黨紀程序開除，「如果只是為了處理黨籍，根本沒有必要多這一道程序。」

邱建富指出，民進黨立委林宜瑾今年7月遭台南地院一審判刑7年、褫奪公權4年，到現在還沒停權；僑委會委員長徐佳青涉及公職人員利益衝突迴避法案件，監察院認定違反利益衝突迴避規定並裁罰10萬元，相關黨紀程序也尚未作成實質處分；相較之下，彰化縣前議員江熊一楓因案遭起訴、案件尚未判決，民進黨彰化縣黨部8月卻已決議停權2年。

邱建富說，自己不會再把時間耗在民進黨的黨內鬥爭上，但相關黨紀標準是否一致，值得外界檢視。

對此民進黨彰化縣黨部指出，是依黨規處理。黨內人士指出，黨員自行退黨隨時可申請重新入黨，但若被開除黨籍，則需五年後才能重新遞件申請入黨。

邱建富 民進黨 僑委會

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