快訊

男學生酒醉誤闖女宿！家長質疑校方處理慢半拍 成大回應

假上櫃投資騙貴婦9千萬…徐乃麟女密友疑是關鍵主嫌 涉詐欺拘提到案

高市早苗已在佈局2027！集結盟友篤定首相連任？

聽新聞
0:00 / 0:00

劉世芳：社宅政策有彈性 看顧不同需求者得到國家協助

中央社／ 台北24日電

國家住都中心今天在台北市大安區舉行「黎孝好室」社會住宅動土典禮，這是全國危老重建興辦社宅首案。內政部劉世芳說，台灣的社會住宅政策非常有彈性，看顧對社宅有需求的人，在不同的方案取得國家協助。

國家住都中心上午舉行「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮，此案為中央於台北市動土的第9處社宅、大安區首處，也是全國首案由行政院指示依危老重建條例興辦的社會住宅案。劉世芳、國家住都中心董事長花敬群、立委羅智強、沈伯洋等人出席。

劉世芳致詞表示，未來台灣很多住宅可能需要都更或危老重建，「都市更新條例」修正草案已於7月16日送立法院審議，包含都更稅負減輕、是否具備婚育宅等而有容積獎勵，以及行政程序簡化等。25萬戶社宅目標，現在完成4萬戶、興建8萬戶，未來13萬戶的多元興建可以朝這方面努力。

劉世芳提到，台北市是國家的首都，未來多元的社宅政策，可由都更或是危老的土地進行，不需要完全從素地尋找國家住都中心需要的社宅用地。台北市有參加包租代管的租屋族群高達2萬戶，租金補貼有10萬戶，這些住戶不一定設籍在台北市，有可能是因為在台北就學、就業或育兒，因此包含「只租不賣」的社會住宅政策，是內政部非常重要的功能。

劉世芳說，台灣的社會住宅政策非常有彈性，隨著多元文化、生活型態與城鄉差距調整，這些調整是要看顧對社宅有需求的人，透過不同的方案取得國家的協助。

羅智強致詞感謝劉世芳與花敬群努力，在大安區打造好的社會住宅，並在社宅建置黎孝里的里民活動中心。社會住宅對於居住正義，以及需要居住的年輕人意義非常大，也希望中央與地方的相關單位，透過普建社宅，讓更多需要社宅的民眾，得到「家」的感覺。

沈伯洋致詞提到，台北市面對不同屋況，可以加速老宅延壽，對具危險性的建物啟動危老重建，續推公辦及自辦都更，更新後的空間，也應思考長照、臨托及綠地等需要。台北市有許多中央土地可進一步活化，期待中央與地方加強合作，促成更多示範案例，帶動停滯的都更案。

劉世芳 社宅 內政部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金華國中食安事件 沈伯洋：討論被稱造謠不敢苟同

輝達落腳北士科人才怎回流？ 沈伯洋拋遷移新創基地：增加聚集吸引力

民進黨行動中常會桃園舉行 黃世杰專題報告政策願景

被賴總統讚「非常好的人才」 張善政感謝肯定：樂意和中央把事做好

相關新聞

民進黨開除邱建富黨籍 他回嗆「6月早已退黨」：多此一舉

民進黨中評會昨天決議開除彰化縣長參選人邱建富黨籍。邱建富今天回應，自己早在今年6月初就已正式遞交退黨申請書，如今再被宣布「開除」，根本是多此一舉，也質疑民進黨此舉背後另有政治算計。

美民調對中觀感回升 翁履中：台灣需提早看懂風向 夠份量留在棋局

川習峰會今在白宮登場，芝加哥全球事務委員會最新民調顯示，美國人對中國大陸的觀感從2024年的低點回升，對威脅的感受下降，支持合作與接觸的人數則增加。訪美學者翁履中分析，這與美國總統川普在5月川習會後的政策訊號有同向變化，台灣應思考，如何讓美國社會理解，維持台海和平符合美國的經濟、科技與安全利益。

川習會登場 我方研判：陸邊打邊談恐要求軍售拖至耶誕節後

中國大陸國家主席習近平抵達美國國是訪問，川習會登場，據了解，我國安團隊研判習近平將推遲美國對台重大軍售，視為重要目標；由於今年底仍可能有另外兩次川習會，若陸方要求美台軍售拖延到耶誕節後，不令人意外。

川習會ing 卓榮泰：政府全程關注、全力因應

中國大陸國家主席習近平抵達美國華府，展開國是訪問。行政院長卓榮泰表示，關於現在正在進行的重要會面，對於未來國際情勢、兩岸外交處境都有極大關注，政府會全程關注、全力因應。行政院發言人李慧芝強調，美國多次重申對台堅定、明確的支持立場，對於美國長期對台灣支持，台灣都表達感謝。

立院將開議 綠委籲在野支持政院「幫企業、撐家庭、增福利」優先法案

立法院新會期即將開議，民進黨立院黨團書記長范雲今天表示，行政院已準備好超過40案優先法案，核心目標就是「讓 AI 紅利全民共享」，範疇涵蓋「幫企業、撐家庭、增福利」三大面向，她呼籲立法院朝野能跨黨派合作，優先審議並通過這些福國利民的民生法案。

獲賴清德稱讚 張善政：總統的話有弦外之音

賴清德總統昨天出席民進黨行動中常會，致詞時稱讚國民黨桃園市長張善政引發討論。民進黨桃園市議員黃瓊慧今在議會質詢指張2016年是無黨籍，現在是國民黨籍，質疑他行政是否能超脫藍綠；張善政表示，他如果變了一個人，或換了一個樣，把綠營意見全當耳邊風，賴總統昨天應該不會講那些話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。