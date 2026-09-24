劉世芳：社宅政策有彈性 看顧不同需求者得到國家協助

國家住都中心今天在台北市大安區舉行「黎孝好室」社會住宅動土典禮，這是全國危老重建興辦社宅首案。內政部長劉世芳說，台灣的社會住宅政策非常有彈性，看顧對社宅有需求的人，在不同的方案取得國家協助。

國家住都中心上午舉行「黎孝好室」社會住宅新建統包工程動土典禮，此案為中央於台北市動土的第9處社宅、大安區首處，也是全國首案由行政院指示依危老重建條例興辦的社會住宅案。劉世芳、國家住都中心董事長花敬群、立委羅智強、沈伯洋等人出席。

劉世芳致詞表示，未來台灣很多住宅可能需要都更或危老重建，「都市更新條例」修正草案已於7月16日送立法院審議，包含都更稅負減輕、是否具備婚育宅等而有容積獎勵，以及行政程序簡化等。25萬戶社宅目標，現在完成4萬戶、興建8萬戶，未來13萬戶的多元興建可以朝這方面努力。

劉世芳提到，台北市是國家的首都，未來多元的社宅政策，可由都更或是危老的土地進行，不需要完全從素地尋找國家住都中心需要的社宅用地。台北市有參加包租代管的租屋族群高達2萬戶，租金補貼有10萬戶，這些住戶不一定設籍在台北市，有可能是因為在台北就學、就業或育兒，因此包含「只租不賣」的社會住宅政策，是內政部非常重要的功能。

劉世芳說，台灣的社會住宅政策非常有彈性，隨著多元文化、生活型態與城鄉差距調整，這些調整是要看顧對社宅有需求的人，透過不同的方案取得國家的協助。

羅智強致詞感謝劉世芳與花敬群努力，在大安區打造好的社會住宅，並在社宅建置黎孝里的里民活動中心。社會住宅對於居住正義，以及需要居住的年輕人意義非常大，也希望中央與地方的相關單位，透過普建社宅，讓更多需要社宅的民眾，得到「家」的感覺。

沈伯洋致詞提到，台北市面對不同屋況，可以加速老宅延壽，對具危險性的建物啟動危老重建，續推公辦及自辦都更，更新後的空間，也應思考長照、臨托及綠地等需要。台北市有許多中央土地可進一步活化，期待中央與地方加強合作，促成更多示範案例，帶動停滯的都更案。