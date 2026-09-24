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網轟蔣萬安2023沒去同志遊行 北市府拿出照片反擊：有去

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市發言人魏汶萱找出2023年，蔣萬安在同志大遊行時，與同志協會的合照闢謠，表示「有圖有真相，有去就是有去！」圖／截自魏汶萱臉書
北市發言人魏汶萱找出2023年，蔣萬安在同志大遊行時，與同志協會的合照闢謠，表示「有圖有真相，有去就是有去！」圖／截自魏汶萱臉書

年底選戰倒數65天，又有網友翻出台北市長蔣萬安2024年哈佛演講片段，指控蔣萬安2023年沒有參加同志大遊行，卻在哈佛演講時說有，指控「在哈佛唬爛？」並在社群熱議。北市府發言人魏汶萱找出2023年，蔣萬安在同志大遊行時，與同志協會的合照闢謠，表示「有圖有真相，有去就是有去！」

還有網友在Theards上貼文說，蔣萬安挺平權的立場是事實，並指蔣早在當立委時就挺身同婚法案（專法關鍵條文投贊成票），擔任市長後台北市也持續推動多元友善政策、性別平權措施。拿一張簡報誤植的照片來抹殺他長期對平權議題的支持，才是刻意抓小放大吧？

選戰倒數，網路謠言滿天飛？又有網友在社群Theards貼文稱，蔣萬安去哈佛演講說台北市是一個平權城市，他曾參加2023年同志大遊行，並提出這個cosplay索隆的照片。網友稱這有兩個地方是唬爛，第一，蔣2023年沒有參加同志大遊行；第二，扮演索隆的照片是蔣萬安2023參加天母萬聖節嘉年華活動的照片。據了解，蔣萬安當天兩場活動都有參加，北市府也找出當年的照片反擊，痛批對手不造謠真的不會選舉了嗎？

魏汶萱在臉書表示，2023年10月28日，市長蔣萬安扮成索隆出席「天母搞什麼鬼」萬聖節活動；同一天，同志大遊行就在市府前舉行，蔣萬安也到場。兩場活動都有去，「有圖、有行程、有真相」。

「大造謠！大翻車!」魏痛批，竟然有人拿萬聖節的照片大作文章，指控蔣萬安「說謊」？並反批民進黨，「2026年，不造謠真的不會選舉了嗎？」

蔣萬安 同志遊行 照片

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