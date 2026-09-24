政院：立院凍結卓榮泰薪資違憲 將請主計總處審慎處理

行政院長卓榮泰薪資遭立法院凍結引發各界關注，總統賴清德日前公布今年度總預算案時也批示「人事費不宜刪凍」。行政院今天表示，將請行政院主計總處研議對於立法院違法、違憲刪除與凍結政務人員薪資的後續處置，審慎處理。

立法院8月14日通過115年度中央政府總預算案，凍結行政院長卓榮泰9月至12月薪資，並刪除不當黨產處理委員會政務人員待遇。總統賴清德日前公布115年度中央政府總預算時，在公布案批示，憲法保障服公職的工作權，人事費用是法定經費，立法院不宜刪減或凍結。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時指出，依照憲法第54條與行政院組織法第10條第1項規定，行政院長是法定職務，受到憲法公職權與工作權的雙重保障，其他法規所規定的政務人員同樣也有法律保障，且行政院長與相關政務人員的俸給是依照「全國軍公教人員待遇支給要點」，也就是「預算法」所規定的法定經費。

李慧芝表示，立法院動用決議方式凍結閣揆薪資，等於是透過年度預算案的審議，來影響閣揆行使行政職權，這也違反釋字第601號解釋逾越立法院的權限、違反權力分立原則，且違反預算法第51條第一項但書的規定。

她說，預算法第51條第一項但書為，規定法定預算附加條件或期限者從其所規定，「但該條件或期限為法律所不許者不在此限」。

李慧芝強調，行政院依法行政，依照賴總統的批示，請主計總處研議，立法院違法違憲刪除或凍結政務人員薪資的後續處置，審慎處理。