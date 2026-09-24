快訊

少子化人才荒怎麼解？3公司靠AI重寫用人邏輯、補上人才斷層

直擊WirForce 2026世貿會場！「殘酷舞台」變角落生物 場地大3倍人潮卻減少

連假前觀望！台股收跌132點守住48K 台積電跌25元、收2,475元

聽新聞
0:00 / 0:00

政院：立院凍結卓榮泰薪資違憲 將請主計總處審慎處理

中央社／ 台北24日電

行政院長卓榮泰薪資遭立法院凍結引發各界關注，總統賴清德日前公布今年度總預算案時也批示「人事費不宜刪凍」。行政院今天表示，將請行政院主計總處研議對於立法院違法、違憲刪除與凍結政務人員薪資的後續處置，審慎處理。

立法院8月14日通過115年度中央政府總預算案，凍結行政院長卓榮泰9月至12月薪資，並刪除不當黨產處理委員會政務人員待遇。總統賴清德日前公布115年度中央政府總預算時，在公布案批示，憲法保障服公職的工作權，人事費用是法定經費，立法院不宜刪減或凍結。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時指出，依照憲法第54條與行政院組織法第10條第1項規定，行政院長是法定職務，受到憲法公職權與工作權的雙重保障，其他法規所規定的政務人員同樣也有法律保障，且行政院長與相關政務人員的俸給是依照「全國軍公教人員待遇支給要點」，也就是「預算法」所規定的法定經費。

李慧芝表示，立法院動用決議方式凍結閣揆薪資，等於是透過年度預算案的審議，來影響閣揆行使行政職權，這也違反釋字第601號解釋逾越立法院的權限、違反權力分立原則，且違反預算法第51條第一項但書的規定。

她說，預算法第51條第一項但書為，規定法定預算附加條件或期限者從其所規定，「但該條件或期限為法律所不許者不在此限」。

李慧芝強調，行政院依法行政，依照賴總統的批示，請主計總處研議，立法院違法違憲刪除或凍結政務人員薪資的後續處置，審慎處理。

卓榮泰 主計總處 薪資

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

卓榮泰：校園午餐品質不容輕忽 盼地方政府檢討精進

監委人事同意權29日行使籲立院理性 陳永興：國人不樂見監院空轉

喊明最低工資審議破3萬 林月琴示警「薪資壓縮」：不能只調最低工資

卓榮泰稱對內要抵抗文化殺手 馬文君：立委看荷包竟成政府敵人？

相關新聞

川習會登場 我方研判：陸邊打邊談恐要求軍售拖至耶誕節後

中國大陸國家主席習近平抵達美國國是訪問，川習會登場，據了解，我國安團隊研判習近平將推遲美國對台重大軍售，視為重要目標；由於今年底仍可能有另外兩次川習會，若陸方要求美台軍售拖延到耶誕節後，不令人意外。

美民調對中觀感回升 翁履中：台灣需提早看懂風向 夠份量留在棋局

川習峰會今在白宮登場，芝加哥全球事務委員會最新民調顯示，美國人對中國大陸的觀感從2024年的低點回升，對威脅的感受下降，支持合作與接觸的人數則增加。訪美學者翁履中分析，這與美國總統川普在5月川習會後的政策訊號有同向變化，台灣應思考，如何讓美國社會理解，維持台海和平符合美國的經濟、科技與安全利益。

川習會前接見華府智庫 賴總統：台灣的自由影響全球和平穩定

川習會今天登場，賴清德總統上午接見華府保守派智庫「保衛民主基金會」（FDD）訪團時表示，台灣的自由與繁榮，不只攸關台灣人民的未來，更影響整個印太區域乃至全球的和平穩定，「我們始終相信，一個更強韌安全的台灣，能為世界做出更多貢獻。」

當社工能A走1200萬養老金 「個案不肖」難掩安全網破洞

台北市社會局前社工督導江羿潔，曾上電視暢談兒少保護、撰寫專書，在社工界頗具名氣，如今卻爆出涉嫌監守自盜，一年內溢領侵占5位受監護宣告長者逾1200萬元的養老金，將弱勢老人的血汗錢盜買愛馬仕、香奈兒等名牌包與名表，檢警火速拘提聲押獲准。 此案不僅挑戰社會福利體系的底線，更成為國內首例社工涉嫌利用職務大規模侵占弱勢資產的惡劣先例。台北市長蔣萬安強調「絕不包庇」，衛福部也宣示檢討制度，然而，這起案件絕非一句「個案不肖」就能畫下句點，它揭露了公部門與社福利體系在財產管理上「錢、章、帳」合一的龐大漏洞與制度失靈。

巴拉圭等友邦聯大發言挺台 賴總統致謝：台海和平穩定攸關全球繁榮

我國友邦巴拉圭等領袖在聯合國大會發言力挺台灣，賴清德總統今天透過臉書表示，「感謝友邦與民主夥伴，為台灣發聲。台灣會繼續和民主自由站在一起。」

若川習會後美對台政策偏離 學者憂成台美斷交後最嚴重信心危機

中國大陸國家主席習近平抵達華盛頓，美國總統川普親自前往安德魯斯聯合基地迎接習近平與夫人彭麗媛。旅美學者翁履中指出，此次台灣需要觀察的是，川習會後台灣如何被提及、美國又做了什麼，這才是川普與習近平檯面下的交易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。