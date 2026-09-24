川習會前接見華府智庫 賴總統：台灣的自由影響全球和平穩定

川習會今天登場，賴清德總統上午接見華府保守派智庫「保衛民主基金會」（FDD）訪團時表示，台灣的自由與繁榮，不只攸關台灣人民的未來，更影響整個印太區域乃至全球的和平穩定，「我們始終相信，一個更強韌安全的台灣，能為世界做出更多貢獻。」

賴總統在外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮陪同下，接見由保衛民主基金會中國計畫主席、美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）率領的基金會訪團。

賴總統致詞時表示，這是他前年就任以來，博明第四度訪問總統府。保衛民主基金會持續關注台灣的全社會防衛韌性，並以行動大力支持台灣。賴總統說，正所謂「和平靠實力、實力靠韌性、韌性靠團結」，上周六總統府全社會防衛韌性委員會連續第二年舉辦國際論壇，超過500位國內外專家及貴賓齊聚台灣，展現民主夥伴團結合作的精神。

賴總統說，他在論壇開幕致詞時特別強調「當威權主義企圖輸出恐懼，民主社會應該以韌性輸出信心」；他感謝博明在論壇也以「我們準備好了嗎？」為題發表壓軸演說，並指出「以實力求和平，是維繫台灣自由與繁榮的必要條件」。

賴總統說，博明的主張正是台灣持續努力的方向。尤其台灣的自由與繁榮，不只攸關台灣人民的未來，更影響整個印太區域乃至全球的和平穩定。「我們始終相信，一個更強韌安全的台灣，能為世界做出更多貢獻。」

賴總統提到，上個月，台灣一年一度最重要的軍事演習漢光演習，結合了包含社會大眾的城鎮韌性演習，並擴大規模進行。首度在涵蓋1700萬人口的範圍內，演練行動網路降速時如何維持通訊，也將醫療地下化納入演練；外島海纜中斷、花蓮地震動用低軌衛星的經驗，也成為演練設計的基礎。

博明致詞表示，他非常認同賴總統所提「和平靠實力、實力靠韌性、韌性靠團結」，訪團也對台灣在賴總統領導下所展現的團結、韌性與實力印象深刻，並透過桌上推演看見台灣的訓練日益貼近實際情況，且納入務實的韌性訓練，讓更多民眾參與其中，進而建立信心並達成強化嚇阻的目標。

博明說，自上次訪台以來，台灣已有數項國防預算獲得跨黨派支持通過，甚至高於美國國防預算支出占GDP的比重；此行所參與的桌上推演，台灣團隊運用具有創意及韌性的方式維持安全的通訊環境，讓美方人員留下深刻印象。