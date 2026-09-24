快訊

少子化人才荒怎麼解？3公司靠AI重寫用人邏輯、補上人才斷層

直擊WirForce 2026世貿會場！「殘酷舞台」變角落生物 場地大3倍人潮卻減少

連假前觀望！台股收跌132點守住48K 台積電跌25元、收2,475元

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會前接見華府智庫 賴總統：台灣的自由影響全球和平穩定

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德總統24日接見美國「保衛民主基金會」（FDD）訪團。圖／總統府提供
賴清德總統24日接見美國「保衛民主基金會」（FDD）訪團。圖／總統府提供

川習會今天登場，賴清德總統上午接見華府保守派智庫「保衛民主基金會」（FDD）訪團時表示，台灣的自由與繁榮，不只攸關台灣人民的未來，更影響整個印太區域乃至全球的和平穩定，「我們始終相信，一個更強韌安全的台灣，能為世界做出更多貢獻。」

賴總統在外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮陪同下，接見由保衛民主基金會中國計畫主席、美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）率領的基金會訪團。

賴總統致詞時表示，這是他前年就任以來，博明第四度訪問總統府。保衛民主基金會持續關注台灣的全社會防衛韌性，並以行動大力支持台灣。賴總統說，正所謂「和平靠實力、實力靠韌性、韌性靠團結」，上周六總統府全社會防衛韌性委員會連續第二年舉辦國際論壇，超過500位國內外專家及貴賓齊聚台灣，展現民主夥伴團結合作的精神。

賴總統說，他在論壇開幕致詞時特別強調「當威權主義企圖輸出恐懼，民主社會應該以韌性輸出信心」；他感謝博明在論壇也以「我們準備好了嗎？」為題發表壓軸演說，並指出「以實力求和平，是維繫台灣自由與繁榮的必要條件」。

賴總統說，博明的主張正是台灣持續努力的方向。尤其台灣的自由與繁榮，不只攸關台灣人民的未來，更影響整個印太區域乃至全球的和平穩定。「我們始終相信，一個更強韌安全的台灣，能為世界做出更多貢獻。」

賴總統提到，上個月，台灣一年一度最重要的軍事演習漢光演習，結合了包含社會大眾的城鎮韌性演習，並擴大規模進行。首度在涵蓋1700萬人口的範圍內，演練行動網路降速時如何維持通訊，也將醫療地下化納入演練；外島海纜中斷、花蓮地震動用低軌衛星的經驗，也成為演練設計的基礎。

博明致詞表示，他非常認同賴總統所提「和平靠實力、實力靠韌性、韌性靠團結」，訪團也對台灣在賴總統領導下所展現的團結、韌性與實力印象深刻，並透過桌上推演看見台灣的訓練日益貼近實際情況，且納入務實的韌性訓練，讓更多民眾參與其中，進而建立信心並達成強化嚇阻的目標。

博明說，自上次訪台以來，台灣已有數項國防預算獲得跨黨派支持通過，甚至高於美國國防預算支出占GDP的比重；此行所參與的桌上推演，台灣團隊運用具有創意及韌性的方式維持安全的通訊環境，讓美方人員留下深刻印象。

賴清德總統24日接見美國「保衛民主基金會」（FDD）訪團。圖／總統府提供
賴清德總統24日接見美國「保衛民主基金會」（FDD）訪團。圖／總統府提供

川習會 和平穩定 智庫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

接見博明 賴總統：強韌台灣能為世界做更多貢獻

巴拉圭等友邦聯大發言挺台 賴總統致謝：台海和平穩定攸關全球繁榮

賴總統盼台日深化合作 確保區域永續繁榮發展

藍委訪美團返台 徐巧芯：美國學者高度關注2028總統大選

相關新聞

川習會登場 我方研判：陸邊打邊談恐要求軍售拖至耶誕節後

中國大陸國家主席習近平抵達美國國是訪問，川習會登場，據了解，我國安團隊研判習近平將推遲美國對台重大軍售，視為重要目標；由於今年底仍可能有另外兩次川習會，若陸方要求美台軍售拖延到耶誕節後，不令人意外。

美民調對中觀感回升 翁履中：台灣需提早看懂風向 夠份量留在棋局

川習峰會今在白宮登場，芝加哥全球事務委員會最新民調顯示，美國人對中國大陸的觀感從2024年的低點回升，對威脅的感受下降，支持合作與接觸的人數則增加。訪美學者翁履中分析，這與美國總統川普在5月川習會後的政策訊號有同向變化，台灣應思考，如何讓美國社會理解，維持台海和平符合美國的經濟、科技與安全利益。

網轟蔣萬安2023沒去同志遊行 北市府拿出照片反擊：有去

年底選戰倒數65天，又有網友翻出台北市長蔣萬安2024年哈佛演講片段，指控蔣萬安2023年沒有參加同志大遊行，卻在哈佛演講時說有，指控「在哈佛唬爛？」並在社群熱議。北市發言人魏汶萱找出2023年，蔣萬安在同志大遊行時，與同志協會的合照闢謠，表示「有圖有真相，有去就是有去！」

川習會前接見華府智庫 賴總統：台灣的自由影響全球和平穩定

川習會今天登場，賴清德總統上午接見華府保守派智庫「保衛民主基金會」（FDD）訪團時表示，台灣的自由與繁榮，不只攸關台灣人民的未來，更影響整個印太區域乃至全球的和平穩定，「我們始終相信，一個更強韌安全的台灣，能為世界做出更多貢獻。」

當社工能A走1200萬養老金 「個案不肖」難掩安全網破洞

台北市社會局前社工督導江羿潔，曾上電視暢談兒少保護、撰寫專書，在社工界頗具名氣，如今卻爆出涉嫌監守自盜，一年內溢領侵占5位受監護宣告長者逾1200萬元的養老金，將弱勢老人的血汗錢盜買愛馬仕、香奈兒等名牌包與名表，檢警火速拘提聲押獲准。 此案不僅挑戰社會福利體系的底線，更成為國內首例社工涉嫌利用職務大規模侵占弱勢資產的惡劣先例。台北市長蔣萬安強調「絕不包庇」，衛福部也宣示檢討制度，然而，這起案件絕非一句「個案不肖」就能畫下句點，它揭露了公部門與社福利體系在財產管理上「錢、章、帳」合一的龐大漏洞與制度失靈。

巴拉圭等友邦聯大發言挺台 賴總統致謝：台海和平穩定攸關全球繁榮

我國友邦巴拉圭等領袖在聯合國大會發言力挺台灣，賴清德總統今天透過臉書表示，「感謝友邦與民主夥伴，為台灣發聲。台灣會繼續和民主自由站在一起。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。