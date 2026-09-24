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感謝友邦為台發聲 賴總統：台灣不會退縮孤單

中央社／ 台北24日電

總統賴清德今天感謝友邦及民主夥伴在聯合國大會期間為台灣發聲。他表示，威權主義的擴張是全球性威脅，民主國家的團結則是守護和平與繁榮唯一的解答；面對日益嚴峻的威權擴張挑戰，「台灣不會退縮，更不會孤單」，將持續與民主夥伴站在一起。

賴總統今天透過臉書表示，今年聯合國大會期間，他要特別感謝巴拉圭、帛琉、史瓦帝尼3國領袖，在聯大發言中為台灣發聲。

賴總統指出，台灣不僅在全球供應鏈與永續發展中扮演重要角色，台海和平穩定更攸關全球經濟與繁榮；台灣有能力，也應該更有意義地參與國際事務，為國際社會作出更多貢獻。

他說，歐盟以及澳洲、法國、德國、日本、紐西蘭、波蘭、韓國、英國等理念相近民主夥伴，也透過聯合聲明重申台海和平穩定的重要性，鼓勵透過對話解決分歧，並堅決反對任何單方面改變台海現狀的企圖。

賴總統表示，這些聲音傳遞無比清晰的訊息，「威權主義的擴張是全球性的威脅，而民主國家的團結，則是守護和平與繁榮唯一的解答。」

賴總統指出，台灣身為全球民主鏈與供應鏈上的關鍵一環，很清楚自己的責任；面對日益嚴峻的威權擴張挑戰，台灣不會退縮，更不會孤單，不僅是守護自由民主的前線，更是國際社會中成熟、負責任且值得信賴的良善力量。

他表示，台灣會繼續自信地走向世界，與所有民主夥伴緊密站在一起，守護台海和平穩定、維護以規則為基礎的國際秩序，並為全球永續發展作出更多貢獻。

賴總統 帛琉 聯合國

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