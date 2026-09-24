川習會在即 行政院：正面看待所有穩定區域情勢作為

川習會將登場，行政院發言人李慧芝表示，對所有有助於穩定區域情勢、管理威權擴張可能的風險，政府都是正面看待；被問及美中協議是否影響台灣，李慧芝強調，台灣與美方已達成協議，並與美國持續保持密切溝通，全力鞏固產業跟國家利益。

繼美國總統川普（Donald Trump）5月訪問北京後，中國國家主席習近平9月23日傍晚抵達美國展開國是訪問。川、習兩人24日將在白宮舉行會談。

行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會轉述，行政院長卓榮泰指出，對於未來國際情勢、兩岸外交處境都極大關注。在面臨國際情勢發展過程當中，政府會全程關注、全力因應。

卓榮泰說，台灣在高科技以及經濟產業方面備受世界信賴與肯定，台灣跟世界各國會維持更好關係，也有能力成為民主友盟國家最信賴的夥伴；政府對未來深具信心，請大家共同支持政府、一起發揮國家最大力量。

媒體追問，美方是否就會面內容在會前與台灣簡報。李慧芝表示，對於美中高層會面，政府團隊持續關注，對於所有有助於穩定區域情勢、管理威權擴張可能風險都正面看待，也持續與美方各層面共同合作，保持密切聯繫、即時掌握相關狀況。

李慧芝指出，美國多次重申對台堅定、明確支持，對於美國長期以來在各層面的支持表達感謝。

媒體另詢問，川習會若觸及美中關稅、供應鏈重組相關協議，行政院對台灣出口、半導體供應影響評估為何，又有何因應措施，是否影響台灣談判籌碼及優惠條件。

李慧芝強調，台美雙方已簽署對等貿易協定（ART）以及投資備忘錄（MOU），屬於跟美國達成協議的國家之一，會與美國持續保持密切溝通，並全力鞏固產業跟國家利益。

李慧芝提到，台灣已建構強韌半導體跟高科技供應鏈，也持續深化與美方合作及雙方在供應鏈的互補性。從近期進出口入數據來看，人工智慧（AI）跟半導體國際需求依然強勁，持續帶動台灣相關產業以及上下游供應鏈，政府將持續協助廠商布局，確保出口及產業競爭優勢，也會密切關注川習會進度。