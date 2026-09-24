巴拉圭等友邦聯大發言挺台 賴總統致謝：台海和平穩定攸關全球繁榮

我國友邦巴拉圭等領袖在聯合國大會發言力挺台灣，賴清德總統今天透過臉書表示，「感謝友邦與民主夥伴，為台灣發聲。台灣會繼續和民主自由站在一起。」

巴拉圭總統潘尼亞23日出席聯合國大會發表演說時公開力挺台灣，呼籲讓台灣全面且有意義地參與聯合國體系，更直指台灣遭排除在聯合國之外，是「聯合國的一個汙點」。

賴總統表示，今年聯合國大會期間，他要特別感謝巴拉圭共和國、帛琉共和國、史瓦帝尼王國的三國領袖，在聯大發言中為台灣發聲。

賴總統說，台灣不僅在全球供應鏈與永續發展中扮演重要角色，台海的和平穩定更攸關全球經濟與繁榮。台灣有能力，也應該更有意義地參與國際事務，為國際社會作出更多貢獻。

賴總統表示，同時，我們也看到歐盟，以及澳洲、法國、德國、日本、紐西蘭、波蘭、韓國、英國等理念相近的民主夥伴，透過聯合聲明重申台海和平穩定的重要性，鼓勵透過對話解決分歧，並堅決反對任何單方面改變台海現狀的企圖。

賴總統說，這些聲音，傳遞了一個無比清晰的訊息：威權主義的擴張是全球性的威脅，而民主國家的團結，則是守護和平與繁榮唯一的解答。

賴總統表示，台灣身為全球民主鏈與供應鏈上的關鍵一環，我們很清楚自己的責任。面對日益嚴峻的威權擴張挑戰，台灣不會退縮，更不會孤單。「我們不僅是守護自由民主的前線，更是國際社會中成熟、負責任且值得信賴的良善力量。」

賴總統說，再次感謝所有在國際上為台灣發聲的真摯朋友。台灣會繼續自信地走向世界，與所有民主夥伴緊密站在一起，守護台海和平穩定，維護以規則為基礎的國際秩序，為全球的永續發展做出更多貢獻。