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巴拉圭等友邦聯大發言挺台 賴總統致謝：台海和平穩定攸關全球繁榮

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
我國友邦巴拉圭等領袖在聯合國大會發言力挺台灣，賴清德總統今透過臉書表示，「感謝友邦與民主夥伴，為台灣發聲。圖為賴清德總統上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧一起到新莊慈祐宮參香祈福。記者蘇健忠／攝影
我國友邦巴拉圭等領袖在聯合國大會發言力挺台灣，賴清德總統今透過臉書表示，「感謝友邦與民主夥伴，為台灣發聲。圖為賴清德總統上午與民進黨新北市長參選人蘇巧慧一起到新莊慈祐宮參香祈福。記者蘇健忠／攝影

我國友邦巴拉圭等領袖在聯合國大會發言力挺台灣，賴清德總統今天透過臉書表示，「感謝友邦與民主夥伴，為台灣發聲。台灣會繼續和民主自由站在一起。」

巴拉圭總統潘尼亞23日出席聯合國大會發表演說時公開力挺台灣，呼籲讓台灣全面且有意義地參與聯合國體系，更直指台灣遭排除在聯合國之外，是「聯合國的一個汙點」。

賴總統表示，今年聯合國大會期間，他要特別感謝巴拉圭共和國、帛琉共和國、史瓦帝尼王國的三國領袖，在聯大發言中為台灣發聲。

賴總統說，台灣不僅在全球供應鏈與永續發展中扮演重要角色，台海和平穩定更攸關全球經濟與繁榮。台灣有能力，也應該更有意義地參與國際事務，為國際社會作出更多貢獻。

賴總統表示，同時，我們也看到歐盟，以及澳洲、法國、德國、日本、紐西蘭、波蘭、韓國、英國等理念相近的民主夥伴，透過聯合聲明重申台海和平穩定的重要性，鼓勵透過對話解決分歧，並堅決反對任何單方面改變台海現狀的企圖。

賴總統說，這些聲音，傳遞了一個無比清晰的訊息：威權主義的擴張是全球性的威脅，而民主國家的團結，則是守護和平與繁榮唯一的解答。

賴總統表示，台灣身為全球民主鏈與供應鏈上的關鍵一環，我們很清楚自己的責任。面對日益嚴峻的威權擴張挑戰，台灣不會退縮，更不會孤單。「我們不僅是守護自由民主的前線，更是國際社會中成熟、負責任且值得信賴的良善力量。」

賴總統說，再次感謝所有在國際上為台灣發聲的真摯朋友。台灣會繼續自信地走向世界，與所有民主夥伴緊密站在一起，守護台海和平穩定，維護以規則為基礎的國際秩序，為全球的永續發展做出更多貢獻。

巴拉圭 和平穩定 台海

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