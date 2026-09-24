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防疫轉向數位治理 卓榮泰：須因應突發事件新興傳染病

中央社／ 台北24日電

衛福部今年起推動「韌性防疫安全網資訊基盤計畫」，期望將防疫工作轉向「數位治理」，提出五大執行策略。行政院長卓榮泰今天表示，除確保平時穩定運作外，面臨疫情或突發事件時也要即時因應，全面提升台灣面對新興傳染病的整體防疫量能。

衛福部今天在行政院會報告「韌性防疫安全網資訊基盤計畫」，報告顯示，台灣現行防疫資訊系統主架構自2003年SARS疫情後建置，迄今已超過20年，而且從COVID-19的經驗顯示，防疫工作需要從「人力防治」轉向「數位治理」，以重塑國家數位防疫基盤及未來藍圖。

該計畫實施期程規劃自115年至119年止，將分年推動防疫核心資訊系統的重構與升級，逐步提升系統穩定性、即時性與安全性，確保在平時能穩定運作，在疫情或重大公共衛生事件發生時，仍能即時應變不中斷。

該計畫以防疫實務需求為導向，有五大執行策略，包括建構韌性安全的防疫資訊基盤、建立資料治理制度、導入國際資料交換標準、運用AI強化防疫服務、培育政府防疫資訊專才，可有效提升台灣防疫體系長期的韌性與穩定運作。

行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會轉述，卓榮泰會中指示，衛福部應就系統穩定性、應變能力及整體運作效能等面向加以強化；除確保平時穩定運作外，在面臨疫情或突發事件時，也能即時因應。

卓榮泰說，推動過程中，應兼顧實務需求與前瞻發展，適時調整作法，並強化與數發部等相關機關的跨域合作，打造高韌性、高安全性的數位防疫安全網，全面提升台灣面對新興傳染病的整體防疫量能。

卓榮泰 傳染病 數位

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