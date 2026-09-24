蕭副總統：台澳深化能源礦產合作 建可信賴供應鏈

副總統蕭美琴23日接見澳洲跨黨派國會議員訪團表示，台灣與澳洲持續在能源、礦產及其他經濟領域對話合作；面對全球經濟動盪與調整，台灣正推動多元布局，並與理念相近夥伴建立穩定、可信賴的供應鏈，期待台澳未來在各領域進一步深化合作。

總統府今天發布新聞稿表示，蕭副總統23日下午接見澳洲聯邦參議院副議長布羅克曼（SladeBrockman，另譯：柏克曼）一行。

蕭副總統致詞表示，台灣內部雖然有許多政治議題，但深化國際夥伴關係始終是各方共同期盼；她感謝澳洲跨黨派國會議員訪團遠道來台、深入認識台灣，以及長期支持台澳夥伴關係。

談及區域情勢，蕭副總統指出，當前印太地區面臨地緣政治等許多挑戰，位處第一線的台灣持續面對各種軍事及灰色地帶壓力；全球經濟也歷經動盪與調整，因此台灣持續推動多元布局，並與理念相近夥伴建立穩定、可信賴的供應鏈。

蕭副總統表示，台灣與澳洲在能源、礦產及其他經濟領域持續對話與合作。過去一年，台灣受惠於人工智慧發展及相關硬體需求，實現前所未有的經濟成長，預估今年經濟成長率可望達到11%；台灣同時也深知讓社會各領域共同成長與繁榮的重要性。

她說，台灣持續拓展及豐富國際夥伴關係，多年前推動的新南向政策即涵蓋東南亞國家以及澳洲、紐西蘭等，未來也期待在各領域進一步深化彼此關係。

蕭副總統並分享，約20年前曾受邀訪問澳洲，至今仍印象深刻；在各界人士共同努力下，台澳關係迄今已取得顯著進展，期盼未來在既有基礎上，持續深化雙方夥伴關係。