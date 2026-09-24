接見博明 賴總統：強韌台灣能為世界做更多貢獻

總統賴清德今天表示，台灣篤信「和平靠實力，實力靠韌性，韌性靠團結」，台灣的自由與繁榮不只攸關台灣人民未來，也影響印太區域乃至全球和平穩定；一個更強韌、安全的台灣，能為世界做出更多貢獻。

賴總統今天在總統府接見美國「保衛民主基金會」訪問團，致詞時歡迎基金會中國計畫主席博明（MattPottinger）等人來台，並感謝基金會及訪團成員持續關注台灣全社會防衛韌性，以行動支持台灣。

賴總統表示，19日總統府全社會防衛韌性委員會連續第2年舉辦國際論壇，超過500名國內外專家及訪賓齊聚台灣，展現民主夥伴團結合作精神。他在論壇開幕致詞時強調，「當威權主義企圖輸出恐懼，民主社會應該以韌性輸出信心」。

賴總統說，博明也在論壇以「我們準備好了嗎？」為題發表壓軸演說，並指出以實力求和平，是維繫台灣自由與繁榮的必要條件。

賴總統表示，博明的主張，也正是台灣持續努力的方向。尤其台灣的自由與繁榮，不只攸關台灣人民的未來，更影響整個印太區域乃至全球的和平穩定；一個更強韌、安全的台灣，能為世界做出更多貢獻。

談及強化全社會防衛韌性，賴總統指出，上月舉行的漢光演習結合包含社會大眾的城鎮韌性演習並擴大規模，首度在涵蓋1700萬人口範圍內，演練行動網路降速時如何維持通訊，也將醫療地下化納入演練。

賴總統表示，外島海纜中斷、花蓮地震及動用低軌衛星的經驗，也都成為演練設計基礎。台灣期待持續與民主夥伴交流經驗，這次訪團除參與國際論壇，也舉辦提升通訊韌性的桌上推演，為台灣提供重要協助。

他說，未來台灣將繼續建構多元、分散且具有備援能力的通訊系統，也會與國際夥伴攜手努力，深化合作。

博明致詞時表示，賴總統所說的「和平靠實力，實力靠韌性，韌性靠團結」非常貼切，訪團此行看到台灣展現團結、韌性與實力。他並表示，台灣的韌性訓練愈來愈貼近實際情境，且涵蓋更多人口，這正是建立信心、最終形成嚇阻的方式。

博明說，本週參與的桌上推演，也讓美方團隊對台灣運用具創意及韌性的方式維持安全通訊環境留下深刻印象。