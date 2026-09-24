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若川習會後美對台政策偏離 學者憂成台美斷交後最嚴重信心危機

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
旅美學者翁履中。聯合報系資料照片
旅美學者翁履中。聯合報系資料照片

中國大陸國家主席習近平抵達華盛頓，美國總統川普親自前往安德魯斯聯合基地迎接習近平與夫人彭麗媛。旅美學者翁履中指出，此次台灣需要觀察的是，川習會後台灣如何被提及、美國又做了什麼，這才是川普與習近平檯面下的交易。

翁履中表示，川普親自到機場迎接習近平，是60多年來罕見的美國總統親自接機，至少說明川普希望這次峰會成功，且願意先把氣氛做好。中國已經把台灣問題的政治邊界說得很清楚，手上又握有稀土與關鍵礦產等可以讓美國產業真正感受到壓力的籌碼。當北京手上也有牌時，川普要使用關稅與極限施壓的成本自然提高，當北京也有能力讓美國感到痛時，川普還能多強勢？

翁履中說，在川普鋪紅地毯歡迎習近平的同時，四位共和黨參議員正在華府大聲替台灣說話，這說明共和黨內部對台政策並非只有一種聲音。但現實很殘酷，前參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）已宣布退休，美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）本屆任期後也即將卸任，這些資深議員的聲音，究竟能多大程度影響一位決心要親自掌控美中談判的總統？

翁履中表示，當川普真的想成交時，國會究竟能在多大程度上影響其決定，是台灣真正需要觀察的問題。「所以從現在到川習會後，最值得注意的發展，是台灣究竟是如何被提及。」

翁履中指出，如果雙方有正式聲明，其中清楚提到美中雙方都了解台灣問題的重要性，北京重申既有紅線，美方重申既有一中政策，按照往例的宣告，其實是最令台灣安心的結果。這代表台灣雖然是美中峰會必談的戰略議題，但雙方傾向把既有立場再講一次，把真正討價還價的核心放在貿易、稀土、科技、AI與其他利益。

翁履中說，台灣比較需要擔心的，是正式聲明中對台灣著墨不多，但川普卻在峰會結束後主動談起台灣，且說法明顯不同於美國既有政策。這可能意味，台灣不只是川習會上彼此「重申立場」的議題，而是進一步進入川普與習近平間的交易計算，所以，會後川普如果談到台灣，必然比形式上的雙方聲明更加關鍵。

翁履中指出，此外，也要看川普說完後，美國做了什麼：對台軍售是否繼續延後、已經批准的武器是否正常交付、美台軍事合作與官方互動是否改變，以及美國既有的一中政策框架有沒有出現實質調整。

翁履中說，如果川普會後真的出現明顯偏離美國既有對台政策的表態，後續政策又開始相應調整，那麼台灣面對的恐怕就不只是一場外交爭議，甚至要擔心發酵成為1979年台美斷交以來，最嚴重的一次對美信心危機。他強調，此次川習會真正重要的是，紅地毯走完後，談判桌上到底放了什麼，檯面下又喬好了什麼？

川習會 對台 習近平

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