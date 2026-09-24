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卓榮泰：流感流行期恐延長 公費疫苗10/1開放接種

中央社／ 台北24日電

流感疫情持續創新高，行政院長卓榮泰今天指示，流感正在高峰期將逐步降溫，但流行期恐延長到11月，衛福部除監測疫情發展，也儲備及採購充裕藥物與疫苗，10月1日起將推動公費流感疫苗接種，也鼓勵民眾接種「左流右新」雙重疫苗藉以護肺顧心。

衛福部今天在行政院會報告「韌性防疫安全網資訊基盤計畫及流感疫情防治作為」，報告顯示，此波類流感就診人次為10年同期最高，不過上週疫情已持平，達此波最高點，後續將逐漸下降，預估整體流感流行期可能持續到11月。

根據衛福部報告，公費流感疫苗今年採購705萬劑，為史上最多，將如期於10月1日開打，另外台灣為亞洲首國公費引進高保護力的加強型流感疫苗，將優先提供20萬劑給予長照安養機構65歲以上長輩接種，同步結合新冠疫苗「左流右新護肺顧心」和衛福部「顧健康賺飽幣」健康幣政策。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中指出，因應流感高峰期，衛福部已協同地方政府嚴密監測疫情發展，也儲備及採購充裕藥物與疫苗，10月1日起推動公費流感疫苗接種，同時也盼民眾接種「左流右新」雙重疫苗藉以護肺顧心。

卓榮泰說，為照顧長照機構長者，首度引進加強型流感疫苗，希望民眾配合宣導參與疫苗接種，目前疫情已經到高點將逐步下降，但是流感流行期可能延長到11月，民眾務必要注意身體狀況。

他也指示，衛福部應結合健康幣推廣疫苗接種，強化風險溝通、衛教宣導，務求為高風險族群提供雙重疫苗保護，降低併發重症與死亡風險，教育部也須督導教育、托育機構落實流感防疫措施，另外請各級學校全力配合流感疫苗入校接種作業，共同維護校園防疫安全。

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