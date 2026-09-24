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賴士葆擬修法要求境外平台設分公司　落實防詐課責

中央社／ 台北24日電

國民黨立委賴士葆今天表示，他將推動「詐欺犯罪危害防制條例」的修法，明定Meta等境外平台，必須在台灣設立分公司，落實對刊載詐騙廣告平台的課責，並要求數發部儘速訂定裁罰基準。

國民黨立委賴士葆、國民黨台北市議員曾獻瑩等人，今天在立法院請願接待室，召開「打詐騙、防詐騙，中央與地方一起來」記者會，賴士葆將推動「詐欺犯罪危害防制條例」的修法，落實對刊載詐騙廣告網路平台的課責。

賴士葆指出，現行法規已要求境外平台在台灣需指定「法律代表」，數發部也曾依此直接開罰Meta，但法律代表僅處理防詐條例相關事項；若Meta廣告違反消費者保護法等其他法規，因Meta未在台設分公司，政府缺乏管道可直接送達、究責。

賴士葆表示，Meta在台灣只設有子公司「台灣臉書」，並未設立分公司。北市府法務局曾函請台灣臉書出席說明防詐作為，對方則主張臉書服務由美國母公司經營，子公司只負責行銷公關，並非Meta分公司，無從說明。依公司法，分公司是母公司在台的一部分，業務與責任直接歸屬母公司；子公司則是獨立法人，母公司責任原則上不會落到子公司身上。

賴士葆指出，他將推動修正詐欺犯罪危害防制條例第29條條文，直接規定網路廣告平台業者應在中華民國設立分公司，讓政府不論依哪一部法規，都能直接找到、管到Meta，不再侷限於防詐條例一項法律。

賴士葆表示此外，現行「詐欺犯罪危害防制條例」39條規定，平台未依限下架詐騙廣告情節重大者，可處新台幣250萬元至1億元罰鍰並按次處罰，但何謂「情節重大」仍由數發部訂定認定基準，因此，不論Meta違規幾則、延誤多久，都只能以一般違規論處。他將提出修法，檢討數發部裁罰過輕，要求其儘速訂定基準。

曾獻瑩指出，台北市函報875則未依限下架案件，其中589則被認定屬同一違規事由而不罰，兩年來Meta累計裁罰僅750萬元，嚇阻力明顯不足。台北市警察局導入AI比對廣告文字與圖像後，查緝效率提升，從114年2月至115年8月累計下架逾5萬則涉詐廣告。地方查得快、通報快，中央裁罰也必須跟上，打詐才能真正落地見效。

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