歐洲印太國家關切區域和平 外交部：續與民主夥伴合作

歐洲及印太區域夥伴國家於聯大期間發表聯合聲明，強調印太和平穩定重要性，並反對片面改變台海現狀。外交部表示，外交部長林佳龍表達感謝，台灣將持續強化自我防衛，並與民主夥伴深化合作，共同守護台海的和平穩定。

外交部今天發布新聞稿提及，澳大利亞、法國、德國、日本、紐西蘭、波蘭、韓國、英國等歐洲及印太區域夥伴國家的外交部長與高階代表，22日在聯合國大會期間進行第二次會晤後發表聯合聲明，並以獨立段落強調這些發表聲明的國家對印太地區保持和平穩定重要性的認同，同時鼓勵進行對話，以及反對任何單方改變台海現狀。

上述聯合聲明也提及歐洲與印太地區的安全、和平與繁榮日益緊密相連，前述國家承諾加強合作以共同面對各領域複合型威脅等挑戰，以確保這些國家的韌性。

外交部表示，林佳龍對此表達高度肯定與感謝。

外交部歡迎國際社會及理念相近夥伴持續關切並強調台海和平穩定與維持現狀的重要性，面對持續升高的地緣政治及區域挑戰，台灣將持續強化自我防衛及全社會韌性，也將在既有的堅實基礎上，持續與所有理念相近的民主夥伴深化合作，共同守護台海和平穩定，並促進區域安全與繁榮。