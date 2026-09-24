「零日攻擊」控來爾校長團隊抄襲獲不起訴 楊智伃諷：芒草自由了

「零日攻擊」團隊日前指控萊爾校長製作團隊製作「反罷免影片」涉侵害著作權而提告，北檢作出不起訴處分。國民黨前發言人楊智伃表示，創意不是民進黨的專利，芒草也不是誰的政治資產。這些案件最後或許都以不起訴收場，但被消耗的時間與精神，以及對創作者造成的寒蟬效應，又有誰需要負責？

國民黨新媒體部去年在大罷免期間推出「萊爾校長」系列動畫獲好評，其中「零日攻擊」著作團隊零日文創公司認為「7/26投不同意罷免-假訊息篇」涉侵害著作權，提告國民黨、前主任韋淳祐、前發言人楊智伃違反著作權法。台北地檢署今偵結，認為犯罪嫌疑不足不起訴。

楊智伃指出，過去他們國民黨中央製作過許多創意短片，包括大罷免期間推出的多部反罷免影片。沒想到，影片中短短幾秒的芒草畫面，竟遭「零日攻擊」製作團隊「零日文創」及編劇鄭心媚提告，指控她與新媒體部前主任韋淳祐涉嫌違反「著作權法」。

楊智伃說，檢方今作出不起訴處分。檢方認定，從影片拍攝、畫面剪輯、音檔錄製到整體構思，都是由他們自行完成，並未直接引用或近似「零日攻擊」的前導預告片。兩部影片無論劇情、主旨或背景都不相同，「零日攻擊」前導預告片是為了宣傳戲劇作品；他們的影片則是提醒民眾辨識假訊息。

楊智伃說，這件事也讓人看見，在民進黨執政之下，對不同政治立場創意表達的容忍空間，正在被一點一滴壓縮。只要不是替民進黨說好話，連幾秒鐘的芒草畫面，都可能成為被告的理由。就因為這幾秒鐘的芒草，他們必須來回奔波、接受調查、製作筆錄；更別提「毒油影片」發布隔天，韋淳祐就遭到敲門。

楊智伃說，這些案件最後或許都以不起訴收場，但被消耗的時間與精神，以及對創作者造成的寒蟬效應，又有誰需要負責？創意不是民進黨的專利，芒草也不是誰的政治資產。民主社會容得下歌頌，更應該容得下諷刺、批判與不同的聲音。今天，不起訴處分還給他們清白，他們也終於把自由還給芒草了。