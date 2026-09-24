快訊

大雅「丹水滾鍋物」負責人夫妻涉捲款50億潛逃！外傳逃到東南亞國家

亞運電競隊首牌！《永劫無間》奪銅 顏慨恩：成績上最好安排

川習會登場…我方研判：陸邊打邊談 恐要求軍售拖至耶誕節後

聽新聞
0:00 / 0:00

「零日攻擊」控來爾校長團隊抄襲獲不起訴 楊智伃諷：芒草自由了

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨去年大罷免期間推出「萊爾校長」動畫宣傳，大獲網友好評。不過，製作團隊被「零日攻擊」團隊指控違反著作權法，北檢今偵結，給予不起訴。圖／取自風向123事臉書
國民黨去年大罷免期間推出「萊爾校長」動畫宣傳，大獲網友好評。不過，製作團隊被「零日攻擊」團隊指控違反著作權法，北檢今偵結，給予不起訴。圖／取自風向123事臉書

零日攻擊」團隊日前指控萊爾校長製作團隊製作「反罷免影片」涉侵害著作權而提告，北檢作出不起訴處分。國民黨前發言人楊智伃表示，創意不是民進黨的專利，芒草也不是誰的政治資產。這些案件最後或許都以不起訴收場，但被消耗的時間與精神，以及對創作者造成的寒蟬效應，又有誰需要負責？

國民黨新媒體部去年在大罷免期間推出「萊爾校長」系列動畫獲好評，其中「零日攻擊」著作團隊零日文創公司認為「7/26投不同意罷免-假訊息篇」涉侵害著作權，提告國民黨、前主任韋淳祐、前發言人楊智伃違反著作權法。台北地檢署今偵結，認為犯罪嫌疑不足不起訴。

楊智伃指出，過去他們國民黨中央製作過許多創意短片，包括大罷免期間推出的多部反罷免影片。沒想到，影片中短短幾秒的芒草畫面，竟遭「零日攻擊」製作團隊「零日文創」及編劇鄭心媚提告，指控她與新媒體部前主任韋淳祐涉嫌違反「著作權法」。

楊智伃說，檢方今作出不起訴處分。檢方認定，從影片拍攝、畫面剪輯、音檔錄製到整體構思，都是由他們自行完成，並未直接引用或近似「零日攻擊」的前導預告片。兩部影片無論劇情、主旨或背景都不相同，「零日攻擊」前導預告片是為了宣傳戲劇作品；他們的影片則是提醒民眾辨識假訊息。

楊智伃說，這件事也讓人看見，在民進黨執政之下，對不同政治立場創意表達的容忍空間，正在被一點一滴壓縮。只要不是替民進黨說好話，連幾秒鐘的芒草畫面，都可能成為被告的理由。就因為這幾秒鐘的芒草，他們必須來回奔波、接受調查、製作筆錄；更別提「毒油影片」發布隔天，韋淳祐就遭到敲門。

楊智伃說，這些案件最後或許都以不起訴收場，但被消耗的時間與精神，以及對創作者造成的寒蟬效應，又有誰需要負責？創意不是民進黨的專利，芒草也不是誰的政治資產。民主社會容得下歌頌，更應該容得下諷刺、批判與不同的聲音。今天，不起訴處分還給他們清白，他們也終於把自由還給芒草了。

零日攻擊 楊智伃 抄襲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「萊爾校長」挨告4處抄襲「零日攻擊」 北檢認無侵權不起訴

零日攻擊團隊控國民黨違著作權 北檢不起訴

【重磅快評】賴總統對張善政的真心話 也該説給自己聽

提謝典霖涉賄選案…鄭麗文嗆民進黨：用政績說話 別讓選舉變司法追殺

相關新聞

川習會登場 我方研判：陸邊打邊談恐要求軍售拖至耶誕節後

中國大陸國家主席習近平抵達美國國是訪問，川習會登場，據了解，我國安團隊研判習近平將推遲美國對台重大軍售，視為重要目標；由於今年底仍可能有另外兩次川習會，若陸方要求美台軍售拖延到耶誕節後，不令人意外。

美民調對中觀感回升 翁履中：台灣需提早看懂風向 夠份量留在棋局

川習峰會今在白宮登場，芝加哥全球事務委員會最新民調顯示，美國人對中國大陸的觀感從2024年的低點回升，對威脅的感受下降，支持合作與接觸的人數則增加。訪美學者翁履中分析，這與美國總統川普在5月川習會後的政策訊號有同向變化，台灣應思考，如何讓美國社會理解，維持台海和平符合美國的經濟、科技與安全利益。

「零日攻擊」控來爾校長團隊抄襲獲不起訴 楊智伃諷：芒草自由了

「零日攻擊」團隊日前指控萊爾校長製作團隊製作「反罷免影片」涉侵害著作權而提告，北檢作出不起訴處分。國民黨前發言人楊智伃表示，創意不是民進黨的專利，芒草也不是誰的政治資產。這些案件最後或許都以不起訴收場，但被消耗的時間與精神，以及對創作者造成的寒蟬效應，又有誰需要負責？

若川習會後美對台政策偏離 學者憂成台美斷交後最嚴重信心危機

中國大陸國家主席習近平抵達華盛頓，美國總統川普親自前往安德魯斯聯合基地迎接習近平與夫人彭麗媛。旅美學者翁履中指出，此次台灣需要觀察的是，川習會後台灣如何被提及、美國又做了什麼，這才是川普與習近平檯面下的交易。

川習華府會面 許毓仁：川普比習近平更需要一場勝利

中國大陸國家主席習近平訪美，預計美東時間24日與美國總統川普舉行峰會，前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁分析，川普面對期中選舉與油價壓力，比習近平更需要一場「勝利」。

詐騙兩年奪走1643億 賴士葆批中央裁罰過輕：將修法課責Meta母公司

全台兩年詐騙財損高達1643億元，近九成詐騙訊息更來自Meta平台，平台責任及政府裁罰機制引發關注。國民黨立委賴士葆偕同台北市議員曾獻瑩、民眾黨新北市議員參選人邸聖德今舉行記者會，提出修法要求平台在台設立分公司、檢討數發部裁罰過輕，並展示台北市運用AI下架逾5萬則詐騙廣告的成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。