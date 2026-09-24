川習會受矚 民進黨團：台海安全是民主國家利益

美國總統川普今天迎接中國國家主席習近平展開3天訪美行程，即將登場的川習會備受矚目。民進黨立法院黨團書記長范雲表示，肯定並樂見任何降低威權擴張帶來區域風險的努力，台海安全是所有民主國家安全利益，台海安全不建立在單一會談，而是民主夥伴的長期合作。

繼川普（Donald Trump）5月赴北京訪問後，習近平今天抵達美國展開國是訪問，各界也關注川、習兩人在白宮舉行的會談。

范雲上午與黨團副幹事長陳培瑜上午在立法院舉行輿情回應記者會，對於媒體詢問，台灣會否成為川習會的籌碼，范雲說，這不是第一次的川習會，民進黨團肯定也樂見任何降低威權擴張帶來區域風險的努力，台海的安全不只是美國跨黨派的利益，也是所有民主國家的安全利益。

范雲說，在川習會之前，白宮跟國務院多次重申對台灣堅定且明確支持的立場，與此同時，美、日、韓三國外長也舉行三方會議，公開表達對台灣的支持。

范雲指出，從過去的經驗，台海的安全不會建立在單一的會談，而是建立在自己的實力，以及跟台灣與民主夥伴長期的合作。

川普5月在北京會晤習近平後曾表示，他很快會就新一批140億美元對台軍售做出決定，美國國務卿盧比歐昨天說，任何一筆對外軍售都需考量美國自身國防需求等許多因素，目前在進行評估權衡的流程。

范雲說，盧比歐的談話重點在「美國自身的需求」，美國自身的需求其實就是美國的利益，美國決定對誰軍售是美國的事情，美國跟台灣的關係，就是美國的事情，台海的安全、和平、繁榮是台美共同利益，台灣應努力如何在安全議題強化自身國防實力，與民主及安全夥伴做好共同嚇阻的工作。

范雲說，過去幾年台灣的國防發展最大的延宕，就是台灣對美國軍購的預算在立法院被長期杯葛，無人載具的預算去年提出，到今年8月才通過，超過9個月的延宕，才是國人應該擔心的。

對於藍營要求總統賴清德應針對川習會召開國安高層會議，並對國人公開說明，范雲說，政府各相關機關密切掌握，也與美方保持密切聯絡。台灣最關鍵的工作是做好共同嚇阻，提升國防戰力，及提高國安、反滲透等相關立法工作。