川習華府會面 許毓仁：川普比習近平更需要一場勝利

中國大陸國家主席習近平訪美，預計美東時間24日與美國總統川普舉行峰會，前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁分析，川普面對期中選舉與油價壓力，比習近平更需要一場「勝利」。

習近平訪問美國，於美東時間23日上午抵達華府， 許毓仁在臉書上指出，外界形容這是「三個T」的峰會，聚焦貿易、科技和台灣（Trade、Technology、Taiwan）；許毓仁表示，其中人工智慧（AI）的急迫性明顯升高，但他判斷會達成小協議，不會有大交易。

許毓仁說，美中雙方可能談成建立正式的「美中AI對話機制」，再加上「AI國安事件通報熱線」，同時重申「核武使用決策必須由人類掌控」。另外，雙方也可能針對非國家行為者利用AI發動網攻、研製生物武器，做有限度的資訊交流。

許毓仁也說，雙方在晶片出口管制、模型蒸餾、AI放慢發展、國安框架，以及治理主導權等議題上可能會談不攏。

至於台灣該關注什麼，許毓仁說，140億美元的對台軍售還在等最後核准，指習近平勢必會對此進行施壓；許毓仁分析，川普面對期中選舉與油價壓力，比習近平更需要一場「勝利」，認為最壞的劇本是晶片鬆綁或AI「合作」的措辭，以及對台軍售的模糊訊號被放進同一個包裹。

許毓仁也認為，須關注川普是否受到習近平的影響，改變對台政策，從「不支持台獨」轉換為「反對台獨」。