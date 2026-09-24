詐騙兩年奪走1643億 賴士葆批中央裁罰過輕：將修法課責Meta母公司
全台兩年詐騙財損高達1643億元，近九成詐騙訊息更來自Meta平台，平台責任及政府裁罰機制引發關注。國民黨立委賴士葆偕同台北市議員曾獻瑩、民眾黨新北市議員參選人邸聖德今舉行記者會，提出修法要求平台在台設立分公司、檢討數發部裁罰過輕，並展示台北市運用AI下架逾5萬則詐騙廣告的成果。
根據內政部統計，兩年來全國詐騙財損高達1643億元，數位發展部最新一週（115年9月19日）資料更確認詐騙訊息中91.77%來自Meta平台。賴士葆說，Meta在台只設子公司、不設分公司，北市府要求出面說明防詐作為，換來的卻是一紙律師函，把責任全推給境外母公司；「防詐條例」最高1億元的重罰，也因數發布未訂定認定基準，無法開罰。
賴士葆、曾獻瑩、邸聖德在記者會上提出五大訴求，包括修法明定境外網路廣告平台應在台設立分公司，落實課責；檢討數發部裁罰過輕；肯定並呼籲推廣雙北市AI打詐成效；詐騙被害人納入心理與生活支持；新北建立詐騙情境數位孿生平台。
賴士葆表示，他將推動修法「詐欺犯罪危害防制條例第29條」，明定境外網路廣告平台應在台設立分公司，落實課責。此外，現行「詐欺犯罪危害防制條例第29條」第39條規定，平台未依限下架詐騙廣告情節重大者，可處250萬元至1億元罰鍰並按次處罰，但何謂「情節重大」仍由數發部訂定認定基準，因此，不論Meta違規幾則、延誤多久，都只能以一般違規論處。賴士葆強調，他將提出修法，檢討數發部裁罰過輕，要求其儘速訂定基準。
曾獻瑩指出，台北市函報875則未依限下架案件，其中589則被認定屬同一違規事由而不罰，兩年來Meta累計裁罰僅750萬元，嚇阻力明顯不足。他也說，北市警導入AI比對廣告文字與圖像後，查緝效率從每日約10件提升至上百則，114年2月至115年8月累計下架逾5萬則涉詐廣告；當地方查緝、通報速度提升，中央裁罰也應跟上，才能讓打詐真正見效。
邸聖德說，政府除追贓、查緝外，也應建立詐騙被害人後續關懷制度，由衛生、社政單位提供心理輔導追蹤，並協助經濟陷入困境者連結急難救助等資源。他也主張，新北可建立「詐騙情境數位孿生平台」，將實際案例去識別化後，透過AI模擬各類新型詐術，並與金融機構合作，在民眾進行大額交易或出現高風險交易特徵時，由系統示警，再由行員進一步關懷確認。
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