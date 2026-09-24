快訊

梁賡義等院士連署籲引退 清大校長高為元：以加倍努力爭取師生信任

台大宿舍爆「安屎之亂」！百人圍觀涉事男 校方：將輔導該生

賴清德「難兄難弟」讚張善政 對比卓榮泰…蔣萬安3問：誰充滿敵意？

聽新聞
0:00 / 0:00

川普打破慣例接機習近平 李彥秀：川習會有望獲進展 台灣要避免成菜單

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照

川習會將登場。國民黨立委李彥秀說，從中國大陸國家主席習近平要求最高層級禮遇，以及美國總統川普打破外交慣例，親自前往機場接機，川習二會獲得重要進展的機會頗大，台灣必須要避免從上餐桌變成上菜單。民進黨應認真思考調整目前偏廢的國際與兩岸政策，應即早啟動規畫及遊說。

李彥秀指出，今年5月川習會後，美中達成建立建設性戰略穩定關係的共識，川習二會最重要的目的是AI對話、台灣問題、關稅戰與科技戰休兵、伊朗問題、擴大採購等六大領域。外交談判當領導人坐上談判桌時，談判已經結束了。正式的談判桌、高峰會或簽署儀式，只是將過去數個月、甚至數年來的幕後角力成果法制化、公開化。

李彥秀說，從習近平要求最高層級禮遇，以及川普打破外交慣例，親自前往機場接機，川習二會獲得重要進展的機會頗大，台灣必須要避免從上餐桌變成上菜單，民進黨應認真思考調整目前偏廢的國際與兩岸政策。台灣問題與對台軍售，是美中維繫戰略穩定關係的核心利益，中共重提八一七公報，美國以六項保證回應，5月川習會後，川普在台灣問題出現重大讓步，包括不樂見台獨，推遲對台軍售，在台灣問題上，美中尋求降溫控管風險，可能成為新常態。

李彥秀指出，第二批對台軍售140億美元，雖然不至於生變，但川普將對台軍售視為非常棒的談判籌碼，未來台灣希望爭取更多的先進武器，恐怕必須付出更高昂的努力與代價，民進黨政府應即早啟動規畫及遊說，美中共管亞太區域穩定，包括日本首相高市早苗訪美，以及美日韓外長在紐約會談，都顯示亞太國家的緊張與不安。

李彥秀說，外交部長林佳龍提出的美台共管中國是狀況外的談話，國安團隊主動釋出舉行會議沙盤推演，賴清德總統與民進黨政府已發現問題嚴重，國安與外交團隊私下角力也再次浮上檯面，賴總統要適時發表公開談話，向國人報告川習二會以及美台關係後續的發展，以及政府的因應作法，消除國人的疑慮與擔憂，

川習會 川習 川普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會 台灣學者：川普為拉抬選情、習近平追求內外穩定

川習會 中國學者：建立戰略穩定達成可控競爭

習近平專機啟程訪美！從台灣到AI 川習會六大關鍵議題一次看

影／川習會今登場…川普親接機 安排高規格歡迎儀式

相關新聞

川習會登場 我方研判：陸邊打邊談恐要求軍售拖至耶誕節後

中國大陸國家主席習近平抵達美國國是訪問，川習會登場，據了解，我國安團隊研判習近平將推遲美國對台重大軍售，視為重要目標；由於今年底仍可能有另外兩次川習會，若陸方要求美台軍售拖延到耶誕節後，不令人意外。

陸擬提八一七公報？賴士葆：台已淪籌碼 盼別被川普打太糟

外傳大陸國家主席習近平可能向美國總統川普重提八一七公報，美方應根據公報精神停止對台軍售。國民黨立委賴士葆表示，八一七公報提及美國逐步減少對台軍售，但沒等習近平開口，川普已經讓步，顯示台灣成為美中交涉的籌碼，川普的不可預測非常高，希望台灣這項籌碼，不要被川普打得太糟糕。

「萊爾校長」挨告4處抄襲「零日攻擊」 北檢認無侵權不起訴

國民黨新媒體部去年在大罷免期間推出「萊爾校長」系列動畫獲好評，其中「零日攻擊」著作團隊零日文創公司認為「7/26投不同意罷免-假訊息篇」涉侵害著作權，提告國民黨、前主任韋淳祐、前發言人楊智伃違反著作權法。台北地檢署今偵結，認為犯罪嫌疑不足不起訴。

川普打破慣例接機習近平 李彥秀：川習會有望獲進展 台灣要避免成菜單

川習會將登場。國民黨立委李彥秀說，從中國大陸國家主席習近平要求最高層級禮遇，以及美國總統川普打破外交慣例，親自前往機場接機，川習二會獲得重要進展的機會頗大，台灣必須要避免從上餐桌變成上菜單。民進黨應認真思考調整目前偏廢的國際與兩岸政策，應即早啟動規畫及遊說。

簡舒培爆金華國中食物中毒案搞烏龍？蔣萬安：任何指控必須有所本

民進黨議員簡舒培昨天踢爆金華國中營養午餐，傳出有集體食物中毒？不過北市教育局調查後，表示是烏龍一場。簡舒培再度質疑，市府的通報採檢調查結果沒公布？台北市長蔣萬安說，教育局都已經清楚地說明，包括校方、團膳業者也都發了聲明。任何的指控都必須要有所本，這個才是最根本。

視察環南攤商超熱情...蔣萬安：收到祝福的菜頭、蒜頭 感受滿滿溫暖

明就是中秋連假，台北市長蔣萬安今清晨到環南市場視察物資供應狀況。由於選戰倒數65天，環南市場位於萬華區外界認為相對偏綠，媒體今也問蔣，今早感受到攤商熱情，有沒有安心一點？蔣萬安說，一直以來環南市場或各個市場攤商，其實都很熱情。不管是合照、握手、遞上祝福的菜頭、蒜頭等，都感受到滿滿的溫暖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。