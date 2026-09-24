川普打破慣例接機習近平 李彥秀：川習會有望獲進展 台灣要避免成菜單

川習會將登場。國民黨立委李彥秀說，從中國大陸國家主席習近平要求最高層級禮遇，以及美國總統川普打破外交慣例，親自前往機場接機，川習二會獲得重要進展的機會頗大，台灣必須要避免從上餐桌變成上菜單。民進黨應認真思考調整目前偏廢的國際與兩岸政策，應即早啟動規畫及遊說。

李彥秀指出，今年5月川習會後，美中達成建立建設性戰略穩定關係的共識，川習二會最重要的目的是AI對話、台灣問題、關稅戰與科技戰休兵、伊朗問題、擴大採購等六大領域。外交談判當領導人坐上談判桌時，談判已經結束了。正式的談判桌、高峰會或簽署儀式，只是將過去數個月、甚至數年來的幕後角力成果法制化、公開化。

李彥秀說，從習近平要求最高層級禮遇，以及川普打破外交慣例，親自前往機場接機，川習二會獲得重要進展的機會頗大，台灣必須要避免從上餐桌變成上菜單，民進黨應認真思考調整目前偏廢的國際與兩岸政策。台灣問題與對台軍售，是美中維繫戰略穩定關係的核心利益，中共重提八一七公報，美國以六項保證回應，5月川習會後，川普在台灣問題出現重大讓步，包括不樂見台獨，推遲對台軍售，在台灣問題上，美中尋求降溫控管風險，可能成為新常態。

李彥秀指出，第二批對台軍售140億美元，雖然不至於生變，但川普將對台軍售視為非常棒的談判籌碼，未來台灣希望爭取更多的先進武器，恐怕必須付出更高昂的努力與代價，民進黨政府應即早啟動規畫及遊說，美中共管亞太區域穩定，包括日本首相高市早苗訪美，以及美日韓外長在紐約會談，都顯示亞太國家的緊張與不安。

李彥秀說，外交部長林佳龍提出的美台共管中國是狀況外的談話，國安團隊主動釋出舉行會議沙盤推演，賴清德總統與民進黨政府已發現問題嚴重，國安與外交團隊私下角力也再次浮上檯面，賴總統要適時發表公開談話，向國人報告川習二會以及美台關係後續的發展，以及政府的因應作法，消除國人的疑慮與擔憂，