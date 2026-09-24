林佳龍：台灣與索馬利蘭情誼穩固 盼親訪深化關係

索馬利蘭共和國內政暨國安部長安達拉率團訪台，外交部長林佳龍接見時表示，台索情誼穩固，未來盼造訪索馬利蘭以深化雙邊關係。外交部政次吳志中期盼兩國合作經驗成台灣與東非交往典範。安達拉說，將藉此行與台擴大交流，期盼兩國友誼長存。

外交部發布新聞稿指出，林佳龍23日接見安達拉（Abdalle Mohamed Arab）訪團一行4人，代表政府表達誠摯歡迎，並就台索海巡合作及區域安全等議題廣泛交換意見。

林佳龍表示，歡迎安達拉率團訪台出席「世界災害管理聯盟」（WADM）成立大會及首屆全會。台灣與索馬利蘭情誼穩固，台灣積極在海巡、醫療及人才培育等議題推動雙邊合作，未來也盼親自造訪索馬利蘭，進一步深化雙邊關係。

安達拉說，台索兩國自相互設處以來，雙邊關係及合作持續擴展，台灣在醫療、教育及安全等相關議題的協助對索馬利蘭助益極大，也盼未來與台灣深化合作，在國際上爭取支持，獲取更多國家的國際承認。

吳志中曾於2024年底擔任總統特使出席索國總統就職大典，他22日午宴訪團，強調索國作為目前台灣在東非唯一的代表機構，希望兩國的合作經驗成為台灣與東非交往的典範，透過互利共榮的合作模式，將台灣各優勢領域的發展經驗，轉化為索馬利蘭發展的養分。

安達拉表示，感謝台灣的邀訪，將藉此機會與台灣相關單位擴大交流，並期盼兩國友誼長存。