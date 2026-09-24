快訊

梁賡義等院士連署籲引退 清大校長高為元：以加倍努力爭取師生信任

台大宿舍爆「安屎之亂」！百人圍觀涉事男 校方：將輔導該生

賴清德「難兄難弟」讚張善政 對比卓榮泰…蔣萬安3問：誰充滿敵意？

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會登場 我方研判：陸邊打邊談恐要求軍售拖至耶誕節後

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
川普總統（右）在馬里蘭州安德魯基地迎接來訪的中國國家主席習近平。(美聯社)
川普總統（右）在馬里蘭州安德魯基地迎接來訪的中國國家主席習近平。(美聯社)

中國大陸國家主席習近平抵達美國國是訪問，川習會登場，據了解，我國安團隊研判習近平將推遲美國對台重大軍售，視為重要目標；由於今年底仍可能有另外兩次川習會，若陸方要求美台軍售拖延到耶誕節後，不令人意外。

據指出，賴清德總統與國安團隊高度關注川習會，除了國安團隊事前舉行會議沙盤推演，台美之間透過各種管道緊密聯繫，確保雙方在同一線路。國安人士說，美日韓外長9月21日在紐約會談，重申維持台海和平穩定的重要，正是凸顯美方持續向包括台灣在內的盟友，傳遞穩健強力的訊號。

國安人士表示，大陸在此次川習會目的有三，包含一、美方降低第一島鏈的軍事承諾，例如延遲對台灣軍售。二、降低高科技安全標準，例如高標準的供應鏈安全、出口管制；三、對過剩產能關切與反制。這些目的若同時出現，北京將因此得利。

對於對台軍售案是否因川習會有所變化，國安人士說，北京用邊打邊談和空白承諾，創造戰略空窗，一方面宣傳美國被戰爭拖累，無力支撐多個地區，一方面宣傳美國及盟友不要管事的新安全觀，海警和科研船在東海、台海和南海增加活動，對周邊板塊擠壓，欲打造既成事實。

這次川習會是第二次會晤，後續包括11月亞太經合會（APEC）、12月G20峰會，我外交與國安團隊先前研判可能還有第三、第四次川習會。國安人士說，習近平希望美國對台軍售繼續拖延，甚至可能要求推遲到過完耶誕節。

國安人士指出，對北京來說，拖延美國對台軍售，就是推延台灣建軍時間，就是延長跟擴大對島鏈威脅力度，延宕對台軍售，被北京視為美國退出第一島鏈的第一塊城牆磚。

國安人士表示，美國不論公開或透過私下管道，都強調對台政策沒有改變。美台有諸多共同利益，也有許多合作事項，例如軍售在程序上、安全上的緊密合作持續，雙方在貿易、關稅、高科技產業赴美布局等，都有高度來往，地緣的安全合作，也愈來愈緊密。

國安人士說，我方持續跟美方密切溝通，美方在外交與戰略有其考量，但只要這些軍售項目的到位與防衛戰力本身，均符合雙方在區域安全上的共同必要與時間急迫，相關進程一定會在各項方案下穩健推進。

川習會 耶誕節 軍售

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會將登場 黃重諺：不用擔憂台灣會當成交換籌碼

川習會明登場！共和黨4參議員催放行對台軍售 國務卿回應揭卡關考量

川習談停止軍售？盧秀燕喊話總統 籲開國安會議

川普式外交 不是棄台卻標價？

相關新聞

川習會登場 我方研判：陸邊打邊談恐要求軍售拖至耶誕節後

中國大陸國家主席習近平抵達美國國是訪問，川習會登場，據了解，我國安團隊研判習近平將推遲美國對台重大軍售，視為重要目標；由於今年底仍可能有另外兩次川習會，若陸方要求美台軍售拖延到耶誕節後，不令人意外。

陸擬提八一七公報？賴士葆：台已淪籌碼 盼別被川普打太糟

外傳大陸國家主席習近平可能向美國總統川普重提八一七公報，美方應根據公報精神停止對台軍售。國民黨立委賴士葆表示，八一七公報提及美國逐步減少對台軍售，但沒等習近平開口，川普已經讓步，顯示台灣成為美中交涉的籌碼，川普的不可預測非常高，希望台灣這項籌碼，不要被川普打得太糟糕。

「萊爾校長」挨告4處抄襲「零日攻擊」 北檢認無侵權不起訴

國民黨新媒體部去年在大罷免期間推出「萊爾校長」系列動畫獲好評，其中「零日攻擊」著作團隊零日文創公司認為「7/26投不同意罷免-假訊息篇」涉侵害著作權，提告國民黨、前主任韋淳祐、前發言人楊智伃違反著作權法。台北地檢署今偵結，認為犯罪嫌疑不足不起訴。

川普打破慣例接機習近平 李彥秀：川習會有望獲進展 台灣要避免成菜單

川習會將登場。國民黨立委李彥秀說，從中國大陸國家主席習近平要求最高層級禮遇，以及美國總統川普打破外交慣例，親自前往機場接機，川習二會獲得重要進展的機會頗大，台灣必須要避免從上餐桌變成上菜單。民進黨應認真思考調整目前偏廢的國際與兩岸政策，應即早啟動規畫及遊說。

簡舒培爆金華國中食物中毒案搞烏龍？蔣萬安：任何指控必須有所本

民進黨議員簡舒培昨天踢爆金華國中營養午餐，傳出有集體食物中毒？不過北市教育局調查後，表示是烏龍一場。簡舒培再度質疑，市府的通報採檢調查結果沒公布？台北市長蔣萬安說，教育局都已經清楚地說明，包括校方、團膳業者也都發了聲明。任何的指控都必須要有所本，這個才是最根本。

視察環南攤商超熱情...蔣萬安：收到祝福的菜頭、蒜頭 感受滿滿溫暖

明就是中秋連假，台北市長蔣萬安今清晨到環南市場視察物資供應狀況。由於選戰倒數65天，環南市場位於萬華區外界認為相對偏綠，媒體今也問蔣，今早感受到攤商熱情，有沒有安心一點？蔣萬安說，一直以來環南市場或各個市場攤商，其實都很熱情。不管是合照、握手、遞上祝福的菜頭、蒜頭等，都感受到滿滿的溫暖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。