川習會登場 我方研判：陸邊打邊談恐要求軍售拖至耶誕節後

中國大陸國家主席習近平抵達美國國是訪問，川習會登場，據了解，我國安團隊研判習近平將推遲美國對台重大軍售，視為重要目標；由於今年底仍可能有另外兩次川習會，若陸方要求美台軍售拖延到耶誕節後，不令人意外。

據指出，賴清德總統與國安團隊高度關注川習會，除了國安團隊事前舉行會議沙盤推演，台美之間透過各種管道緊密聯繫，確保雙方在同一線路。國安人士說，美日韓外長9月21日在紐約會談，重申維持台海和平穩定的重要，正是凸顯美方持續向包括台灣在內的盟友，傳遞穩健強力的訊號。

國安人士表示，大陸在此次川習會目的有三，包含一、美方降低第一島鏈的軍事承諾，例如延遲對台灣軍售。二、降低高科技安全標準，例如高標準的供應鏈安全、出口管制；三、對過剩產能關切與反制。這些目的若同時出現，北京將因此得利。

對於對台軍售案是否因川習會有所變化，國安人士說，北京用邊打邊談和空白承諾，創造戰略空窗，一方面宣傳美國被戰爭拖累，無力支撐多個地區，一方面宣傳美國及盟友不要管事的新安全觀，海警和科研船在東海、台海和南海增加活動，對周邊板塊擠壓，欲打造既成事實。

這次川習會是第二次會晤，後續包括11月亞太經合會（APEC）、12月G20峰會，我外交與國安團隊先前研判可能還有第三、第四次川習會。國安人士說，習近平希望美國對台軍售繼續拖延，甚至可能要求推遲到過完耶誕節。

國安人士指出，對北京來說，拖延美國對台軍售，就是推延台灣建軍時間，就是延長跟擴大對島鏈威脅力度，延宕對台軍售，被北京視為美國退出第一島鏈的第一塊城牆磚。

國安人士表示，美國不論公開或透過私下管道，都強調對台政策沒有改變。美台有諸多共同利益，也有許多合作事項，例如軍售在程序上、安全上的緊密合作持續，雙方在貿易、關稅、高科技產業赴美布局等，都有高度來往，地緣的安全合作，也愈來愈緊密。

國安人士說，我方持續跟美方密切溝通，美方在外交與戰略有其考量，但只要這些軍售項目的到位與防衛戰力本身，均符合雙方在區域安全上的共同必要與時間急迫，相關進程一定會在各項方案下穩健推進。