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歐盟挺台參與國際組織 外交部：兩岸互不隸屬是公認事實

中央社／ 台北24日電

第81屆聯合國大會正在紐約舉行。歐盟強調，聯合國大會第2758號決議並未提及台灣，應允許台灣參與國際體系。外交部表示，部長林佳龍對此表示歡迎，並重申兩岸互不隸屬，此一現狀也是國際社會公認的事實。

第81屆聯合國大會9月8日在紐約開議，9月22日至26日及28日舉行總辯論。

針對台灣友邦致函聯合國呼籲正視台灣參與的訴求，歐盟發言人回應中央社時表示，只要符合組織的規則或慣例，應該允許台灣參與各項國際體系，特別是在台灣的專業技術與能力能夠帶來附加價值的情形之下。

對於聯大第2758號決議與台灣參加聯合國之間的關係，這名歐盟發言人強調，2758號決議只有150個字，非常簡短。在這150個字中，並未出現「台灣」，這項決議是將聯合國的代表權，從「蔣介石的代表」轉移給「中華人民共和國政府的代表」。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍對歐盟上述立場，表示誠摯歡迎與感謝；並重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，此一現狀也是國際社會公認的事實。

聯大第2758號決議既未提及台灣，並沒有為中國所謂「一中原則」提供法律依據，更不應扭曲及援引該決議而排除台灣參與聯合國體系及其他國際組織。唯有台灣的民選政府，才能在聯合國體系及多邊國際機制中代表台灣2300萬人民。

外交部指出，歐盟的回應彰顯理念相近的民主夥伴對台灣及台海和平穩定的高度重視。台灣將持續與歐盟及理念相近夥伴強化合作，攜手維護台海及印太地區和平穩定，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，並積極為全球和平、安全與繁榮做出更多貢獻。

歐盟 外交部 兩岸

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