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陸擬提八一七公報？賴士葆：台已淪籌碼 盼別被川普打太糟

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
外傳大陸國家主席習近平可能以1982年美中的「八一七公報」，要求美國總統川普停止對台軍售，國民黨立委賴士葆表示，台灣已成為美中交涉的籌碼。記者詹宜庭／攝影
外傳大陸國家主席習近平可能以1982年美中的「八一七公報」，要求美國總統川普停止對台軍售，國民黨立委賴士葆表示，台灣已成為美中交涉的籌碼。記者詹宜庭／攝影

外傳大陸國家主席習近平可能向美國總統川普重提八一七公報，美方應根據公報精神停止對台軍售。國民黨立委賴士葆表示，八一七公報提及美國逐步減少對台軍售，但沒等習近平開口，川普已經讓步，顯示台灣成為美中交涉的籌碼，川普的不可預測非常高，希望台灣這項籌碼，不要被川普打得太糟糕。

賴士葆說，美方口頭說對台政策不變，仍要觀察實際情況。習近平尚未抵達美國，川普已開始談台灣議題，尤其在對台軍售部分讓步妥協，美方先前批准110億美元對台軍售，另有140億美元軍售案至今未批准，外界關注究竟會在川習會後放行，還是拖到川普任期結束前才批准。

賴士葆表示，台灣編列2400多億元向美採購66架F-16C/D戰機，已支付1400多億元，到現在兩架還在夏威夷，八一七公報提到逐步減少對台軍售，沒等習近平開口，川普已經讓步，這顯示台灣成為川普與中國大陸交涉時的籌碼，國安團隊及台灣民眾當然緊張，希望美方能儘速交付已承諾的軍售項目。

川普是否可能違反美國對台六項保證，賴士葆說，不得而知，但六項保證是對八一七公報的平衡，希望川普不要違反相關承諾，川普不可預測非常高，台灣成為美中交涉籌碼，只希望台灣這項籌碼，不要被川普打得太糟糕。

八一七公報 籌碼 賴士葆

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