簡舒培爆金華國中食物中毒案搞烏龍？蔣萬安：任何指控必須有所本

民進黨議員簡舒培昨天踢爆金華國中營養午餐，傳出有集體食物中毒？不過北市教育局調查後，表示是烏龍一場。簡舒培再度質疑，市府的通報採檢調查結果沒公布？台北市長蔣萬安說，教育局都已經清楚地說明，包括校方、團膳業者也都發了聲明。任何的指控都必須要有所本，這個才是最根本。

媒體追問，之前成淵高中國中部食物中毒案，有家長是質疑教育局沒有道歉，教育局長更拿10萬元給學生買營養品，想藉此度過風波？蔣萬安說，教育局本來都是會來慰問師生，對於廠商也都是立即裁處、解約，而且停權，甚至擴大全面的無預警稽查，該做的都會做。

另外，對於台北市文化局昨天推出文化小旅行連結梵谷，有人質疑跟台北連結度較低？蔣萬安說，梵谷其實在世界各地各個城市都會展出梵谷相關的作品，就是讓國際藝術真正走入到街區、走入到市民的日常生活。

媒體也要蔣，分享台北本土的藝術家？蔣萬安說，像日前去115年國慶升旗暨慶祝活動記者會這個川端橋，就可以看到最具體的例子，兩邊連結楊三郎美術館，還有紀州庵的文學森林，這些知名的藝術家、文化創作者，其實都跟在地都有很多連結。

蔣萬安說，這些也都有推出作為文化小旅行，文化局其實包括對於在地的文學家，還有很多藝術家的作品也都會推廣宣傳，當然國際藝術也會一樣。