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視察環南攤商超熱情...蔣萬安：收到祝福的菜頭、蒜頭 感受滿滿溫暖
明就是中秋連假，台北市長蔣萬安今清晨到環南市場視察物資供應狀況。由於選戰倒數65天，環南市場位於萬華區外界認為相對偏綠，媒體今也問蔣，今早感受到攤商熱情，有沒有安心一點？蔣萬安說，一直以來環南市場或各個市場攤商，其實都很熱情。不管是合照、握手、遞上祝福的菜頭、蒜頭等，都感受到滿滿的溫暖。
明天中秋節連假，蔣萬安今清晨到環南市場視察物資供應狀況，接著上午9點參加雙十國慶活動記者會，媒體問蔣，「早上有覺得萬安警報比洋流還強？」蔣萬安說，因為中秋節快到了，所以到環南市場跟很多老朋友、攤商的老闆、老闆娘見面致意，跟他們問候，祝福中秋佳節愉快，也祝他們事業興旺、一切順利。
蔣說，當然也了解一下基層的心聲，所以今天感受到滿滿攤商老闆、老闆娘的熱情，他們濃濃的人情味。尤其今天攤商都很熱情，特別在中秋佳節前，能夠去慰問大家、祝福大家，大家都很開心，都感受到滿滿的溫暖，會持續這樣的腳步，在基層聆聽大家的心聲。
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