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「萊爾校長」挨告4處抄襲「零日攻擊」 北檢認無侵權不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
國民黨去年大罷免期間推出「萊爾校長」動畫宣傳，大獲網友好評。不過，製作團隊被「零日攻擊」團隊指控違反著作權法，北檢今偵結，給予不起訴。圖／取自風向123事臉書
國民黨去年大罷免期間推出「萊爾校長」動畫宣傳，大獲網友好評。不過，製作團隊被「零日攻擊」團隊指控違反著作權法，北檢今偵結，給予不起訴。圖／取自風向123事臉書

國民黨新媒體部去年在大罷免期間推出「萊爾校長」系列動畫獲好評，其中「零日攻擊」著作團隊零日文創公司認為「7/26投不同意罷免-假訊息篇」涉侵害著作權，提告國民黨、前主任韋淳祐、前發言人楊智伃違反著作權法。台北地檢署今偵結，認為犯罪嫌疑不足不起訴。

零日文創今年2月提告指控，韋、楊及國民黨擅自改作「零日攻擊ZERO DAY」前導預告片，去年7月21日推出的國民黨反罷免廣告「7/26投不同意罷免-假訊息篇」共有4處抄襲。

韋淳祐當時稱，零日攻擊製作團隊似乎認為「窮到叮噹響」的國民黨新媒體部，侵犯了他們那一億元鉅製的著作權？用AI生成的「枯黃野芒草」，被指抄襲了零日攻擊團隊花高價實拍的「翠綠青草」。

韋淳祐到案供稱，影片腳本是他和楊智伃共同腦力激盪，兩部影片有多處不同，是以詼諧手法諷刺現在的執政黨與政府，有增加許多梗，主要諷刺零日攻擊的補助及假新聞，融合很多時事。楊智伃則稱，劇情主要核心論述不同，有很多創意巧思是自行創作。

檢方勘驗影片，被指控的4處抄襲，兩部影片都有山坡草地背景色，但色調不同，雖有部分台詞相似，但因討論主題不同，而接續不同台詞，又此部分的分鏡似不相同，且「萊爾校長」影片有主持人吃三明治畫面，兩部影片營造的氣氛不同，並無直接引用、或近似「零日攻擊ZERO DAY」前導預告片。

檢方認為，兩部影片劇情、主旨、背景、主角均不同，零日文創公司是宣傳戲劇「零日攻擊」，國民黨的影片則是宣導避免假新聞，難認擅自改作及公開傳輸方法侵害他人著作財產權，韋、楊及國民黨犯罪嫌疑不足，處分不起訴。

零日攻擊 萊爾校長 國民黨 大罷免 著作權

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