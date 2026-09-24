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川習會將登場 黃國昌籲政府團結台灣人民

中央社／ 台中24日電

川習會將登場。民眾黨主席黃國昌今天表示，希望美國真的把台灣當成民主的盟友，民進黨政府應團結台灣人民，在美國、中國這兩大強權環伺之下，為台灣人民爭取最好的權益。

美國總統川普與中國國家主席習近平預計24日在華府會面，是兩人今年5月在北京會晤後的再次會面。黃國昌今天上午到台中市霧峰區陪同台灣民眾黨台中市議員參選人江和樹掃街。他接受媒體聯訪，針對川習會將登場作上述表示。

黃國昌表示，川普親自用紅地毯、軍機列隊，以高規格迎接習近平到訪，他作為一位台灣人，非常非常地感嘆。台灣人有自信也絕對不會妄自菲薄。他同時提醒要正視中國崛起的現實，不要把自己的眼睛蒙上。

黃國昌提到，希望美國真的把台灣當成民主的盟友，而不是談判的籌碼。過去這幾個月，美國一方面要求台灣支出非常高的預算跟他們購買各式各樣的武器，一方面看到川普又是用這麼禮遇的態度在迎接習近平。

黃國昌指出，國際政治非常現實，自己也要加油。民進黨政府真正該做的是團結台灣人民，只有真正團結台灣人民才能夠對外，在美國、中國這兩大強權環伺之下，為所有台灣人民爭取最好的權益。

川習會 黃國昌 盟友

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