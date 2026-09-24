宋楚瑜諷北市無菸城市「做不到」？北市研考會今曝這些數據

親民黨主席宋楚瑜日前表示，打賭台北市變無菸的城市「做不到」；民進黨台北市長參選人沈伯洋也批「亂七八糟」。北市研考會今公布的民調卻顯示，75.2%市民知道無菸城市措施，最近1個月曾實際到過設置指定吸菸區或吸菸室公共場所的市民中，53%認為周邊邊走邊吸菸情形已有減少。

台北市逐步在人潮密集公共場所推動「行走不吸菸、吸菸需在指定區」，希望透過空間分流降低二手菸暴露。調查顯示，75.2%市民知道或聽過臺北市逐步在人潮密集公共場所推動「行走不吸菸、吸菸需在指定區」措施。

研考會指出，隨著西門町、心中山及迪化街等人潮密集場域陸續推動相關措施，相關數據顯示無菸措施已有相當政策知悉度，實際到訪的市民也感受到行走吸菸情形改善；後續仍應依人流、場域特性與使用情形，持續檢視指定吸菸區的設置、標示與管理，並加強政策宣導及重點場域管理，在降低二手菸暴露的同時兼顧不同使用者需求。

另外，近期中聯油脂部分大豆沙拉油被檢出致癌物含量不符合規定，引發民眾對食用油安全的關注。調查發現，事件發生後，76.0%市民表示購買食用油及加工食品時，會比以前更加注意產品標示，顯示食安事件已使民眾明顯意識到風險提高。

研考會指出，對政府管理措施，77.5%市民滿意市府針對可能使用問題油品的再製食品採取先行下架或停用的預防作法；92.6%贊同市府除了已知問題油品之外，進一步擴大抽驗其他市售食用油；89.0%支持建立跨縣市食安通報平臺，讓地方政府即時掌握問題產品流向；93.0%支持修訂食品安全衛生管理法，要求食安事件發生時公布問題產品上游原料來源及相關下游產品流向。

此外，61.3%市民傾向「待污染原因、產品流向及責任釐清後，再重新上架」，29.2%認為個別產品經檢驗合格即可重新上架，顯示重大食安事件發生後，多數市民對風險管理採取較審慎態度，也期待政府強化預防管理、資訊透明及跨域合作。

另針對雙城交流，調查顯示，對未來交流項目，受訪者提及最多的是觀光及文化藝術22.4%，其次為經貿及產業11.4%、1999市民服務與城市治理10.8%。相關結果可作為未來規畫交流議題參考，並同時持續強化成果資訊公開與對外溝通。

【民調基本資料】本次調查由研考會於 115 年 7月 28 日至 31 日執行 ，成功訪問 20 歲以上臺北市民 1,080人，在 95% 信心水準下，抽樣誤差約正負 3 個百分點以內 。調查以臺北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行電話抽樣調查，並依性別、年齡、戶籍地及教育程度進行加權處理，使調查結果更符合臺北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數點後第 1 位 。