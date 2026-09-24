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陳水扁貼總統就職舊照力挺鬍鬚張：別消費店家替自己加戲

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
陳水扁貼總統就職舊照力挺鬍鬚張，並表示別消費店家替自己加戲。圖／取自陳水扁threads
陳水扁貼總統就職舊照力挺鬍鬚張，並表示別消費店家替自己加戲。圖／取自陳水扁threads

鬍鬚張負責人日前力挺台北市長蔣萬安引發討論。前總統陳水扁在社群平台貼出舊照，表示自己2004年連任總統就職當天的午餐，就是鬍鬚張滷肉飯，並喊話不要讓品牌成為政治攻防的一環。

陳水扁以「鬍鬚張滷肉飯是阿扁總統連任就職午餐」為題發文，表示2004年5月20日總統連任就職當天，他吃的正是鬍鬚張滷肉飯；如今22年過去，卻因幾句網路言論，讓特定政治人物將鬍鬚張帶進政治話題。

陳水扁表示，原本許多人並不知道這場爭議，卻有人不斷放大事件。他認為，一個品牌不代表任何政黨，背後還有老闆、員工、加盟店及許多家庭，進店消費的客人也可能支持藍、綠、白，或根本不關心政治。

對於外界出現抵制聲音，陳水扁指出，每個人都有選擇消費或不消費的自由，但不要出征、抵制品牌，政治人物也不要消費店家替自己加戲。

陳水扁說，政治歸政治，滷肉飯就好好吃，不要替一碗簡單的台灣美食，加入仇恨、對立與政治算計這些多餘的調味料。

陳水扁 鬍鬚張 消費

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