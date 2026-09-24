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陳水扁曬連任就職吃鬍鬚張：品牌不代表政黨 滷肉飯別加多餘調味料

聯合新聞網／ 綜合報導
陳水扁曬出2004年總統連任就職午餐，吃的正是鬍鬚張滷肉飯。圖擷自陳水扁Threads
陳水扁曬出2004年總統連任就職午餐，吃的正是鬍鬚張滷肉飯。圖擷自陳水扁Threads

前總統陳水扁昨(23)日在Threads發文，提到「鬍鬚張滷肉飯」與2004年總統連任的往事，表示自己當年於5月20日就職時，午餐吃的正是鬍鬚張滷肉飯。關於近期輿論針對店家政黨傾向的相關爭議，他認為，政治人物不應將餐飲品牌帶入政治攻防，讓原本單純的台灣美食成為政治話題。

陳水扁表示，22年後，幾句網路上的言論讓特定政治人物「見到黑影就開槍」，不斷鼓譟、擺拍，甚至將鬍鬚張搬上政治舞台。他認為，原本許多人可能根本不知道這場爭議，反而因為持續被放大，才讓事件受到更多關注。

他指出，一個品牌並不代表任何政黨，背後還有老闆、員工、加盟店以及許多家庭，而進到店裡消費的民眾，政治立場也各不相同，可能支持藍、綠、白，也可能根本就不關心政治。

陳水扁也以自己日前的「補簽會」為例，當天排隊民眾都很有規矩、很有禮貌，沒有鼓譟或製造衝突。他認為，絕大多數台灣人都是理性的，真正有意見的只是少數，不應刻意放大成整個社會的樣子。

陳水扁表示，每個人都有選擇消費或不消費的自由，但不應因此出征、抵制品牌；政治人物也不應利用店家「加戲」，替自己製造政治話題。

陳水扁最後以「政治歸政治，滷肉飯就好好吃」作結，認為不需要替一碗簡單的台灣美食加入仇恨、對立與政治算計這些「多餘的調味料」，讓餐飲品牌回歸單純消費與飲食本身。

陳水扁 鬍鬚張 滷肉飯 政治 餐飲 2026九合一選舉

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