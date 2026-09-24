川習會在即 美官員：川普很快就新一批對台軍售做決定

美國總統川普明天將在白宮與來訪的中國國家主席習近平舉行雙邊會，美國對台軍售議題備受關注。美國一名資深官員今天向中央社記者表示，川普將在短時間內針對新的對台軍售案做出決定。

繼川普（Donald Trump）5月赴北京訪問後，習近平今天傍晚抵達美國展開國是訪問。川、習兩人明天將在白宮舉行會談。

川普5月在北京會晤習近平後曾表示，他很快會就新一批140億美元對台軍售做出決定。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天早上在紐約被媒體問及尚待批准的對台軍售案時表示，其中很大一部分涉及平衡美國工業產能與國防工業基礎，這並非針對台灣；任何一筆對外軍售都需考量美國自身國防需求等許多因素，目前在進行評估權衡的流程。

對於台灣是否在這次川習會的議程及這場峰會是否延遲川普就對台軍售的決定，美國一名資深官員今天以背景方式回覆記者表示，正如川普所言，他（川普）將在短時間內就新的對台軍售案做出決定。

官員指出，川普去年12月批准價值111億美元的對台軍售，是美國歷來對台最大規模的單一軍售案。

官員還說，川普第一個總統任期內批准的對台軍售總額超過其他任何一位美國總統。而在川普第二個任期內，他在第一年所批准的對台軍售總額累計超過拜登（Joe Biden）政府4年的總和。

習近平與夫人彭麗媛今天稍早飛抵美國，由川普及第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）親自到華盛頓特區近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）接機並舉行歡迎儀式。

川普隨後返抵白宮，被媒體問及是否將和習近平談到伊朗議題，他回應表示，「我會談到這個，以及許多其他議題」。