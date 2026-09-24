監察院長被提名人陳永興 籲立院「理性行使同意權」

立法院新會期廿九日開議，當天將進行監委人事同意權投票。監察院長被提名人陳永興昨表示，監察院如果空轉，恐非國人所樂見，期盼立法委員能明智理性行使同意權。國民黨立院黨團書記長許宇甄批評，陳永興還沒當官就先得「官癌」，人事案尚未投票，就先自以為是教訓國會，彷彿只有投下同意票才叫理性，反對他就是阻撓憲政運作。

陳永興昨舉行「監察院何去何從」記者會。在行使同意權前夕，被提名人舉行記者會向國會喊話的情形相當罕見。陳永興表示，監察院目前仍是合法憲政機構，廢除監察院不是不行，但要先檢討現行法律。目前修憲門檻需經立法院四分之三同意，如此高門檻，真的想要修憲，第一步是立院要先修憲降低門檻為二分之一同意。

陳永興說，不只是修憲門檻要先處理，真正改為三權分立的憲法，沒有考、監兩院後，考試權要如何轉移？監察權要如何轉移？審計權歸於何處？陽光法案的公職人員、民意代表、政黨財產申報要由哪個單位來監督？針對司法不公及行政貪瀆調查彈劾權要如何轉移？國家人權委員會要歸屬哪裡？這些實質問題都必須解決。

許宇甄說，立法院不是橡皮圖章，真正該接受檢驗的是被提名人，不是國會；陳永興政治立場如此鮮明、意識形態如此濃厚，又無法令人相信能超然獨立行使職權，他應先回答人民：「憑什麼要求國會把監察院長這個位子交給你？」

國民黨立委王鴻薇說，這次名單充斥黨產會與促轉會成員，綠到出油淪為「清算工具2.0」，根本投不下去，奉勸綠營勿情勒，更應交代是否轉向擁護五權憲法。

民眾黨團總召陳昭姿說，民眾黨主張廢除考監兩院，核心訴求是「廢院不廢權」，希望把監察和審計的權力交還給代表民意的國會，希望各黨派放下政治算計，建立真正負責任的監督機制。