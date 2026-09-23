賴總統出席世界台商總會晚宴 喊出發AI紅利不忘酸立院

總統賴清德今天晚間出席世界台灣商會聯合總會第32屆年會暨僑務委員會惜別晚宴，他細數政府經濟成績，並再次提到將發放萬元紅包共享AI紅利，同時明年僑委會預算將增至36億元，但他也藉世總總會長熊強生「夫人批了就可以做」的說法打趣，直言「我批了之後，立法院還不一定會同意，可能會大刪特刪」，話中有話。

賴清德致詞時提到，60年前台灣第一個加工出口區設在高雄，台灣走向世界的第一步就從高雄出發，他形容30多年前台商「提著一只黑色公務箱勇闖海外」，靠著勤奮、信用和不服輸的精神在各地闖出一片天，如今台商站在半導體、人工智慧與全球供應鏈的最前線，是台灣連結國際的關鍵角色。

談到經濟表現，賴清德表示，台灣去年經濟成長率8.76%，今年預估可達11.05%，將創39年來新高，今年IMD世界競爭力評比名列全球第4，是歷年最佳成績，明年起每人另有1萬元紅包共享AI紅利。

他指出，因稅收增加，政府明年國防預算編列1兆3000多億元，是史上首度破兆，並推動無人機等國防自主產業，公共工程預算逾7000億元，加計科技預算將有兆元以上的經濟發展經費，社會福利支出也超過1兆3000億元，涵蓋高中職全面免學費、私立大專學雜費每年補助3萬5000元等措施。

賴清德也說明，政府將發放0至18歲每名孩子每月5000元成長津貼，他特別拿美國總統川普的政策比較，指川普方案僅限其任內出生的孩子、每人1000美元；台灣的政策則不分哪位總統任內出生都適用，「我相信台灣是唯一這樣做的」。

在產業政策方面，賴清德表示，投資台灣三大方案已延長至2027年，必要時將持續延長。目前已有逾1800家企業通過審查，投資金額近2兆8000億元，創造逾10萬個本國就業機會。政府也將成立1000億元中小微企業轉型發展基金，明年起中小企業升級轉型經費可望由約100億元增至250億元，「台灣需要有護國神山，更需要有護國群山」。

針對熊強生建議提高僑委會預算，賴清德表示，前總統蔡英文上任時僑委會預算為13億元，今年已達26億元，增加一倍，明年將再加10億元，達36億元。但他自嘲「我批了之後，立法院還不一定會同意，可能會大刪特刪也不一定」。

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賴清德總統南下高雄出席世界台灣商會聯合總會第32屆年會暨僑務委員會惜別晚宴。記者巫鴻瑋／攝影