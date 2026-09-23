川普聯合國談話…旅美學者憂台灣若以選舉先行 2年後承擔風險能力更弱

美國總統川普今天於聯合國大會發表演說，重申華府在西半球的主導地位。旅美學者翁履中在臉書貼文分析，其他國家或許可以等美國兩年，但台灣要問自己這兩年，要為將來做多少準備？如果答案只是先選舉，內部討論的卻還是民調如何引導選舉風向，恐怕兩年後台灣承擔風險的能力將更薄弱。

翁履中表示，看完川普今天的聯合國演說，值得注意的不是世界有多不喜歡川普，而是認清一個現實，世界各國或許不喜歡川普，但也沒有能力對川普說「不」。現在很多國家的心態很容易理解，大家都知道川普有任期限制，所以不少盟友認為，川普之後的美國總統，不論是民主黨還是共和黨，都不會照著現在這套方式走。大家盤算都很務實，既然美國還是最重要的安全與經濟夥伴，那能撐就先撐，不要為了兩三年的衝突，把幾十年的關係一次打掉。

翁履中說，這也是為什麼會看到歐洲嘴上對川普不滿，國防上卻還是需要美國；日本、韓國擔心川普跟中國談交易，還是會努力先跟川普溝通；加拿大想降低對美國的依賴，也不代表真的準備跟美國切割。大家其實都是一邊忍，一邊準備Plan B。所以最理性選擇就是「先忍、先撐、不要翻臉。」可是台灣跟其他國家不同，因為台灣未必有這麼多的時間。

翁履中指出，按照現在川習互動氣氛走下去，台灣問題上恐怕只會更偏向北京的期待，假設川普在台灣議題上釋出更具交易性的訊號，第一個影響毫無疑問會是台灣內部對美國承諾的信心；第二個影響是日本、韓國、澳洲甚至其他夥伴，可能都會覺得幫助台灣好像反而跟華府現在想走的方向不一致。這些盟國也許不會快速轉向，但只要他們對台灣的支持從公開轉為低調，將是讓人擔心的訊號。

翁履中說，台灣這兩年真正該做的事情，是加速但低調把自身經濟實力做強，把科技與供應鏈的重要性做得更難取代，且要在對外談判上有所堅持，關於台灣利益和未來發展的項目，絕對不能輕易妥協，同時盡可能降低兩岸意識形態對撞的強度，別讓敵意螺旋一直往上轉，跟時間賽跑，避免不必要的衝突，才是台灣在大國競爭裡需要的戰略。

翁履中憂心，每逢選舉，兩岸、國防、美中關係，很容易成意識形態之爭、政黨攻防工具。本該思考十年、二十年的國家戰略，最後只被壓縮成如何操作成勝選元素，更不用說在選舉過程中看見的社會對立和撕裂，導致台灣明明正面對國際政經局勢驚濤駭浪，內部討論的卻還是民調如何引導選舉風向。