媒體曝訂製嬰兒集團金流連結賴總統 府方：政治獻金非涉案金流

台中地檢署日前破獲一起跨境非法代理孕母案件，有25名新生兒在台灣出生，並查出代理孕母是在位於台中市豐原區的「呂維國婦產科」生產。部分媒體報導，比對監察院政治獻金公開資料，賴清德總統收受呂維國政治獻金。對於有媒體將捐助政治獻金影射為涉案金流，總統府發言人郭雅慧今晚表達抗議。

郭雅慧指出，台中代理孕母集團案件，已由司法調查中，特定媒體惡意將本案證人曾經捐助朝野政治獻金影射誤導為涉案金流，並據此誣指賴總統涉案，相關做法不僅無視新聞專業，更違背新聞倫理。

郭雅慧表示，賴總統歷年政治獻金均依法申報、公開可查，特定媒體將司法案件與公開捐款紀錄並置，卻拿不出任何證據說明兩者有關，企圖使觀眾誤認總統涉案；這種包裝影射、以聳動標題迴避查證，把新聞公器淪政治操作工具的報導方式，是傷害新聞自由的最壞示範。呼籲該電視台即刻釐清事實、更正錯誤，停止藉案件進行政治操作。