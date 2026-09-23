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金鼎獎50屆 卓榮泰盼民主自由、多元開放「永遠不被侵犯」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
行政院長卓榮泰今天出席在高雄舉辦的第50屆金鼎獎。記者郭韋綺／翻攝
行政院長卓榮泰今天出席在高雄舉辦的第50屆金鼎獎。記者郭韋綺／翻攝

第50屆金鼎獎今在高雄舉行頒獎典禮，行政院長卓榮泰致詞說，台灣從戒嚴走向民主，歷經無數街頭及社會運動，逐步累積深厚文化底蘊，造就今日言論、思想及出版自由，期盼民主自由、多元開放的生活方式永遠不被侵犯。

卓榮泰表示，金鼎獎走過50年，是台灣出版界重要里程碑，每年透過獎項發掘優秀作品及文化工作者，也記錄社會與時代脈動，他期盼未來走到「金鼎100」時，後人回顧這段歷史，仍能感受到台灣文化持續向前的力量。

卓榮泰說，台灣從戒嚴、威權體制一路走向民主，期間經歷街頭及社會運動，讓這塊土地得到滋潤，也形成由民主幼苗孕育而生的文化底蘊，讓台灣在言論、思想、出版等自由領域快速進步。

他特別花了大篇幅談陳雨航，提到1983年，中影將黃春明小說「蘋果的滋味」改編成電影，片中出現台北違建、美軍開車撞傷人等情節，在當時政治環境下被視為禁忌，電影上映一度面臨阻力。

卓榮泰說，當時任職「中國時報」的陳雨航將事件揭露於報端，為當時戒嚴時期的文化環境打開了一片天空，此事後來被電影界稱為「削蘋果事件」，陳雨航也被譽為「台灣新電影浪潮的守門員」。

陳雨航日後轉戰出版界，成為麥田出版社創辦人之一，並引進村上春樹等國際作家作品，他引述陳雨航理念指出，文化工作者完成一本書，影響的可能是整個世代，甚至好幾個世代，他也稱許陳多年來為台灣文化、思想自由耕耘奉獻，獲得特別貢獻獎實至名歸。

卓榮泰透露，文化部長李遠也是當年「削蘋果事件」重要見證者，笑稱李遠曾說自己是「偶然」當上部長，但「這不是偶然，也不是電腦選的，是總統跟我討論很久，討論出來最適合的人選」，並邀李遠上台共同頒發特別貢獻獎給陳雨航。

他強調，出版和創作自由是文化內容核心，即使AI浪潮改變閱讀習慣和工具，文化工作者或許會運用AI技術，但呈現出來文字所傳遞的溫暖和力量仍無可取代，他期待台灣擁有這樣自由開放的生活方式永遠被保護、永遠不會被侵犯。

卓榮泰說，行政院已將文創產業納入國家13項戰略產業，與運動、高科技、醫療、生技等並列，將以旗艦計畫規格，運用國家力量推動文創產業。

行政院長卓榮泰（左）邀文化部長李遠（右）上台共同頒發特別貢獻獎給陳雨航（中）。記者郭韋綺／翻攝
行政院長卓榮泰（左）邀文化部長李遠（右）上台共同頒發特別貢獻獎給陳雨航（中）。記者郭韋綺／翻攝

行政院長卓榮泰今天出席在高雄舉辦的第50屆金鼎獎。記者郭韋綺／攝影
行政院長卓榮泰今天出席在高雄舉辦的第50屆金鼎獎。記者郭韋綺／攝影

卓榮泰 金鼎獎 高雄

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