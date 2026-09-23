藍委訪美團返台 徐巧芯：美國學者高度關注2028總統大選

國民黨立委徐巧芯與7名同黨籍立委結束近二周訪美行程，21日返台。徐巧芯今發出新聞稿表示，此行訪團拜會多家指標性智庫的重量級學者，並展開深入交流。針對美方學者高度關注的台灣地方選舉與2028年總統大選，訪團立委們表達國民黨及在野陣營攜手團結的堅定決心與信心。

徐巧芯與羅智強、洪孟楷、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、陳菁徽及葛如鈞等利用立院休會期間走訪美國，今發出新聞稿說明此行成果。

訪團於華府拜會布魯金斯學會（Brookings Institution）等華府頂尖智庫，並與布魯金斯學會、蘭德公司（RAND Corporation）、德國馬歇爾基金會（GMF）等多家指標性智庫的重量級學者展開深入交流，雙方就台美關係、全面防衛韌性、兩岸情勢及台灣未來選情進行多面向務實探討。

訪團立委於會談中強調，國民黨始終將美國視為台灣最關鍵的盟友，並誠摯感謝美方長期以來的堅定支持。國民黨是創建中華民國的政黨，中華民國作為亞洲第一個民主共和國，國民黨定會全力守護這份得來不易的自由民主體制，並堅定支持合理的國防支出，維持自我防衛能力。

在防衛戰略與台海局勢上，訪團也向美方學者闡述，維持兩岸對話管道是維繫台海和平、有效降低衝突風險的必要途徑。同時，訪團強調，國民黨致力於由內而外強化台灣的社會防衛韌性，並提出具體政策方針，包括確保能源安全：主張妥善運用核能發電以保障供電穩定，並大幅拉長能源安全儲量的天數，避免戰時能源供應鏈斷鏈；強化通訊韌性：積極推動修法開放低軌衛星通訊技術，預防戰時海底電纜遭破壞引發全台通訊癱瘓；改善關鍵人力待遇：面對少子化帶來的嚴峻挑戰，主張實質提升軍人與醫護人員待遇，解決第一線戰力及醫療體系的人力缺口。

徐巧芯指出，針對美方學者高度關注台灣地方選舉及2028年總統大選，而訪團立委表示，國民黨內部光譜多元廣闊，決策過程勢必經歷民主討論與磨合，雖然需要凝聚共識的時間，但最終必會提出最契合台灣主流民意與國家長遠利益的決策，為台灣打造繁榮穩定的未來。