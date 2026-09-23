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林佳龍頒特種外交獎章 捷克代表：銘記台灣社會特質

中央社／ 台北23日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

捷克經濟文化辦事處代表史坦格將離任，外交部長林佳龍頒贈「特種外交獎章」，表彰他對深化台捷關係貢獻；史坦格表示，離任後不僅會想念台灣，更將想念台灣人民，台灣社會兼容傳統與科技的特質，他將永遠銘記於心。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍於22日頒贈「特種外交獎章」予史坦格（David Steinke），表彰他過去4年在台任職期間對深化台捷關係的卓越貢獻。

林佳龍致詞時表示，台捷交流合作在史坦格任內蓬勃發展，包括台北-布拉格直航開通及台捷韌性計畫等合作，均進一步深化並鞏固台捷雙邊關係。林佳龍與史坦格曾共同接待捷克參議院議長韋德齊（MilošVystrčil）及首席副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）率團訪台，兩次訪問均意義重大，不僅深化台捷民主夥伴關係，更進一步帶動歐洲理念相近國家持續擴大與台灣的交流合作。

此外，林佳龍於史坦格任內兩度赴捷克訪問，就雙方共同關切議題進行深入、坦率且具建設性的交流，為持續深化與拓展台捷關係挹注更多動能。

史坦格致詞時首先感謝林佳龍頒贈獎章，並表示倍感榮幸。他回顧上任之初接受台灣媒體專訪時，曾將台捷開啟直航、故宮文物赴布拉格展出及台捷半導體合作列為重點目標，如今均一一實現，甚感欣慰。

史坦格說，離任後不僅會想念台灣，更將想念台灣人民；台灣人的開朗與熱情，以及台灣社會兼容傳統與科技的特質，他將永遠銘記於心。

林佳龍 捷克

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