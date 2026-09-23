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影／傳習近平擬向川普提停止對台軍售 卓榮泰：相信美對台承諾

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中國大陸國家主席習近平傳出擬向美國總統川普提出停止對台軍售，行政院長卓榮泰回應，相信美對台承諾。記者郭韋綺／攝影
中國大陸國家主席習近平傳出擬向美國總統川普提出停止對台軍售，行政院長卓榮泰回應，相信美對台承諾。記者郭韋綺／攝影

路透社報導，大陸國家主席習近平可能將於川習會，要求美國總統川普停止對台軍售。行政院長卓榮泰今天說，台灣期待所有國際局勢發展，都有助於世界及區域和平穩定，台美也將持續發展良好關係，相信美方會依循過去對台承諾，雙方共同為區域和平、安全與穩定努力。

卓榮泰表示，面對當前國際情勢仍有許多挑戰，希望台灣局勢發展都能朝有助於世界和平及區域穩定的方向前進。

他指出，台灣與美國之間將持續發展各種良好的基礎關係，也相信美方對台灣過去所作承諾，以及現階段維護區域和平、穩定與安全的各項努力，台美雙方都會共同達成。

對於未來國際情勢，卓榮泰說，台灣應抱持信心，持續與理念相近國家合作，共同維護區域和平穩定。

中國大陸國家主席習近平傳出擬向美國總統川普提出停止對台軍售，行政院長卓榮泰回應，相信美對台承諾。記者郭韋綺／攝影
中國大陸國家主席習近平傳出擬向美國總統川普提出停止對台軍售，行政院長卓榮泰回應，相信美對台承諾。記者郭韋綺／攝影

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