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洪申翰送勞工大禮包 黃國昌開酸：選舉到了才拿香跟拜

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
勞動部長洪申翰今提基本工資調整、婚產假延長等，台灣民眾黨主席黃國昌（右）開酸，選舉到了才想到要補交作業，拿香跟拜嗎？記者王燕華／攝影
勞動部長洪申翰今提基本工資調整、婚產假延長等，台灣民眾黨主席黃國昌（右）開酸，選舉到了才想到要補交作業，拿香跟拜嗎？記者王燕華／攝影

行政院勞動部24日將召開最低工資審議會，部長洪申翰今天表示，明年最低工資調升機率高，且勞工婚假下月起延長，未來規畫產假也要延長；台灣民眾黨主席黃國昌開酸，這都是黨團過去不斷在立法院推動的法案，洪申翰推三阻四，選前才想到要「補交作業，拿香跟拜嗎？」要抄就抄完整一點。

黃國昌今天到花蓮，媒體詢問對於洪申翰今天接受媒體專訪送上大禮包，不僅最低工資高機率調升，勞工婚假10月1日起全面比照軍公教標準，由8天延長到14天，以及未來產假規畫由現行8周延長到12周的看法。

黃國昌大酸只能夠用「驚訝到下巴都快要掉下來，你怎麼好意思」來形容，「我們想問勞動部部長洪申翰的是，你怎麼好意思? 」

黃國昌說，不管是產假要跟國際接軌從8周延長到14周，或者是陪產假延長到14天，都是台灣民眾黨過去在立法院不斷推動的法案，當初推動時，勞動部長洪申翰推三阻四、藉口一堆，不斷說要研議，結果現在選舉到了，「想到要趕快補交作業，拿香跟拜嗎？」

他表示，台灣民眾黨對於面對少子女化的國安危機下，如何維護勞工權益、照顧三明治世代家庭權益，提供年輕人更實質上的扶助，有一套完整的法案。洪申翰當初推三阻四， 現在突然想起來，改口要支援是好事，但洪部長拖延這麼久，抄台灣民眾黨的作業不要只抄一半，「現在才想到要抄就抄完整一點」，要給勞工的權益，不要只做半套。

洪申翰 黃國昌 勞工 勞動部

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