外媒指北京加大與鄭麗文合作 陳以信：與陸對話不代表接受其政治主張

川習會將登場。華爾街日報以「借勢川普，習近平看到說服台灣『抵抗徒勞』的罕見契機」為題指出，北京方面正努力加大對台灣島內的影響力，與鄭麗文的合作是施力點之一。國民黨文傳會主委陳以信說，國民黨的路線從來不是由北京決定，更不會由任何外國政府決定。

報導指出，中國在持續對台施加軍事壓力的同時，加強打擊台灣社會，不僅積極拉攏鄭麗文等反對台灣正式獨立的人士，還不斷播散對美國對台承諾的懷疑論調。其目的是讓更多台灣民眾相信，抵抗中國的控制是徒勞無功的。

報導引述對外關係委員會(Council on Foreign Relations)學者石可為(David Sacks)意見，指「習近平很可能認為，鄭麗文是他推動國民黨轉向公開親中立場的最理想突破口。並提及對中國而言，更大的收穫將是在2028總統大選中，讓民進黨下台，由鄭麗文領導的國民黨取而代之。

陳以信表示，外國學者怎麼解讀是他的自由，但國民黨的路線從來不是由北京決定，更不會由任何外國政府決定。鄭麗文推動兩岸交流，出發點只有一個，就是台灣的和平穩定與人民的安全福祉。

陳以信重申，國民黨既反對台獨，也反對「一國兩制」，更堅持中華民國的自由民主制度。與大陸對話不等於親中，更不等於接受北京的政治主張。

陳以信表示，如果因為國民黨能與北京溝通，就被解讀成北京的「施力點」，這種邏輯不但根本不通；而且照這個標準，台灣任何政黨與美國、日本或其他國家交流，難道都要被說成是其他國家的施力點嗎？

陳以信表示，國民黨既要深化台美關係，也要恢復兩岸溝通。能與華府對話，也能與北京溝通。不選邊、不依附，以台灣利益為中心，這才是負責任的兩岸與外交政策。