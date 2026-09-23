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影／一個便當90元卻怕30元規定踩線 陳淑惠籲檢討選舉查察標準

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導
陳淑惠在國民黨中常會南投場提出建言，要求中央檢討地方建設自籌款比例，減輕鄉鎮公所財政負擔。記者賴香珊／攝影
陳淑惠在國民黨中常會南投場提出建言，要求中央檢討地方建設自籌款比例，減輕鄉鎮公所財政負擔。記者賴香珊／攝影

國民黨行動中常會今天移師南投舉行，國民黨縣議會黨團書記長陳淑惠把握中央黨務主管到場，提出國有土地、地方建設自籌款及選舉賄選認定等3項基層問題，要求中央正視台大實驗林土地長期難解，以及鄉鎮公所自籌款比例過高的困境。

陳淑惠表示，她擔任縣議員以來，國有土地問題一直是南投縣議會反覆討論的議題，問題不只涉及國有財產署土地，還包括台大實驗林及林保署管理土地，其中台大實驗林土地尤其棘手。部分農民長期使用土地，卻可能面臨拆屋還地，她認為對農民並不公平。

她說，台大實驗林土地問題主要集中在南投、嘉義，中央若認為涉及法律修改不容易，更應先把問題帶進立法院及行政院討論，尋求解決方案，而不是讓地方持續承受壓力。

第二項則是地方建設的自籌款問題。陳淑惠指出，許多鄉鎮公所推動建設都需要負擔自籌款，但中央設定的比例過高，以簡易自來水為例，地方自籌款達28%，對財政有限的鄉鎮公所而言根本不敢提計畫。

她也提到，行政院中部聯合服務中心執行長到部落時，常說一、兩公里的工程只要幾百萬元就能做，但地方真正要推動時，卻得面對自籌款問題，形成中央與地方資源落差。她希望黨中央及立法院黨團了解基層困境，檢討地方配合款比例。

第三項則是選舉賄選查察。陳淑惠說，現在物價上漲，過去30元的標準已與現實脫節，以辦活動提供便當為例，目前一個便當動輒90元以上，地方辦活動卻可能因遭檢舉而被查察。

她建議，選舉宣導期間相關規範應重新檢討，金額至少可提高到100元以上，避免基層因正常活動支出而動輒擔心觸法。

便當 林保署 南投 中常會 台大 國民黨

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